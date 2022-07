Mercado de tablets aguenta impacto de incerteza mundial

iPad © Apple

A expansão que o segmento dos tablets experimentou no pico da pandemia de covid-19 acabou, mas o mercado está a aguentar-se melhor que outros nesta fase de retração. As vendas de tablets tiveram um crescimento muito ligeiro de 0,15% no segundo trimestre, tecnicamente uma estagnação, mas ainda assim melhor que o esperado pelos analistas. Venderam-se 40,5 milhões de unidades neste período, com a Apple a manter-se na liderança do mercado.

Segundo a análise da IDC, os números superaram a expectativa - numa altura em que aconteceu precisamente o contrário com os smartphones, que tombaram mais de 8%.

"O mercado dos tablets teve um desempenho melhor que o esperado apesar das pressões inflacionárias, problemas geopolíticos, e continuadas restrições na China devido à covid", explicou o analista Anuroopa Nataraj.

O responsável indicou que há vários fatores a favorecer este segmento, um das quais o facto de serem vistos como alternativas mais baratas aos computadores. Os fabricantes têm também conseguido implementar vários projetos no sector da educação e o surgimento de mais modelos "low-cost" contribuiu para o desempenho do segmento.

Ainda assim, a IDC frisou que os Chromebooks sofreram uma quebra significativa: as vendas caíram 51,4% para apenas 6 milhões de unidades. Tal não significa que não haja oportunidades no mercado para este formato, no rescaldo das mudanças que aconteceram por causa das restrições da pandemia.

"A necessidade de educação remota acelerou os planos das escolas para atingir o rácio de um computador para cada estudante e isso deverá manter-se no futuro", explicou Jitesh Ubrani.

Amazon foi a única a crescer no top 5

Com a Apple na liderança (31% de quota) e a Samsung em segundo (18,1%), o destaque vai para a Amazon, que melhorou a sua posição de forma relevante. A marca subiu de 10,7% para 13,6% de quota graças ao aumento de 26,92% nas vendas. Foi, aliás, a única marca do top 5 a crescer. A Apple registou uma quebra ligeira de 2,89% na venda de iPads e a Samsung viu as vendas cair 10,63%.

Mas foi a Lenovo que mais sofreu neste período, com um tombo de 25,67% e uma redução da quota de 11,7% para 8,7%. A fechar o top 5 ficou a Huawei, que caiu apenas 0,16% e manteve a mesma quota (5,3%).