Messenger estreia novo chat de conversação

Dinheiro Vivo 06 Fevereiro, 2023 • 12:04

A Meta anunciou esta segunda-feira o lançamento na Europa das Conversas da Comunidade (em inglês: Community Chats) para o Messenger e Facebook, através de texto, áudio e vídeo, permitindo aos utilizadores interagir em tempo real com comunidades maiores que partilham dos mesmos interesses. Este recurso já está disponível em Portugal.

Segundo um comunicado da norte-americana, "as Conversas da Comunidade podem ser um chat ou mesmo uma chamada de áudio, tornando mais fácil a discussão de temas específicos em grupos mais pequenos e uma ligação mais profunda com a comunidade em tempo real".

Os Administradores poderão agora começar uma conversa sobre um tema e obter respostas no momento, em vez de esperar que as pessoas comentem numa publicação. E assim, "em vez de navegar entre múltiplos tópicos num único chat de grupo no Messenger, as pessoas podem usar as Conversas da Comunidade para organizar chats em categorias para que os membros do grupo possam facilmente encontrar o que lhes interessa", prossegue a Meta a explicação. "Por exemplo: um grupo de fãs de uma banda pode ter uma categoria de "Últimas Notícias" com chats dedicados ao lançamento de novos álbuns, datas de concertos e atividades em grupo."

É possível criar vários tipos de conversações, além chats para membros do grupo sobre um tema específico. Exemplo disso são chats de eventos, chats apenas de visualização (para que os administradores anunciem atualizações maiores aos grupos) e os canais de áudio para um grupo máximo de 30 pessoas partilharem comentários ao vivo ou receberem suporte em tempo real.

Sendo estas conversas públicas, existem recursos de moderação, como bloquear, silenciar ou suspender membros do grupo, e remover membros ou mensagens, à disposição dos Administradores. Mas é possível também aplicar automatismos que suspendem utilizadores, removem mensagens reportadas e param mensagens de autores inelegíveis ou que contenham conteúdo que não deva ser partilhado. A Meta explica ainda que, a qualquer momento, é possível "reportar mensagens a administradores de grupos ou à Meta, bloquear utilizadores ou abandonar um chat".