Meta, Microsoft, Huawei e outras criam organismo de standards para o metaverso

Um grupo de empresas tecnológicas que inclui a Meta (ex-Facebook), Microsoft, Huawei, Sony, Nvidia e Qualcomm criou um organismo de standards para o metaverso, Metaverse Standards Forum.

No comunicado de lançamento, o organismo declarou que o seu intuito é impulsionar o desenvolvimento de standards abertos para o metaverso, de forma a que os "mundos digitais" desenvolvidos por empresas diferentes sejam compatíveis entre si.

Qualquer empresa pode tornar-se membro de forma gratuita e, além de companhias privadas, há outras associações a entrar como fundadoras, incluindo a XR Association, o World Wide Web Consortium e a Spatial Web Foundation.

Algumas ausências são, no entanto, também notórias. A gigante Apple não está na lista de fundadores, bem como a Niantic (criadora do Pokémon Go) nem a plataforma Roblox.

"O fórum vai explorar onde a falta de interoperabilidade está a atrasar o desenvolvimento do metaverso e como o trabalho de organizações criadoras de standards pode ser coordenado e acelerado", afirmaram os membros fundadores em comunicado.

Entre os projetos que pretendem estimular estão "hackatons"e "plugfests", além do desenvolvimento de guias de implementação e terminologia.

"O metaverso está a motivar a nova integração e implementação de diversas tecnologias para computação espacial colaborativa", disseram os fundadores, "como gráficos 3D interativos, realidade aumentada e virtual, conteúdos fotorrealistas, sistemas geoespaciais, ferramentas de conteúdos para utilizadores finais, gémeos digitais, colaboração em tempo real, simulação física, economias online, plataformas multijogadores e mais - a novos níveis de escala e imersão."

O organismo estará sediado com o Khronos Group, uma organização sem fins lucrativos baseada no estado norte-americano do Oregon.

"O metaverso vai juntar diversas tecnologias, requerendo uma constelação de standards de interoperabilidade criados e mantidos por muitas organizações", frisou o presidente, Neil Trevett.

Segundo a sua visão, a missão do Metaverse Standards Forum será incentivar uma padronização pragmática e atempada que será "essencial" para um metaverso aberto e inclusivo.

Outros membros fundadores do organismo são a Adobe, Epic Games, Wayfair, Unity, Disguise, Avataar e Ikea.