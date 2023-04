Meta regressa finalmente ao crescimento e dispara em bolsa

Depois de três trimestres sem brilho, a casa-mãe do Facebook regressou ao crescimento de forma quase inesperada, o que agradou muito a Wall Street. Após lançar os resultados dos primeiros três meses do ano, as ações da Meta dispararam 12% nas trocas fora de horas, assinalando o quão acima das expectativas foram os números.

A gigante de Menlo Park mostrou, no entanto, uma redução dos lucros e aumento dos custos, num período algo turbulento em que procedeu a mais que um despedimento em massa de funcionários, totalizando cortes de cerca de 21 mil empregos. O CEO Mark Zuckerberg estava, ainda assim, contente na conferência com analistas.

"Tivemos um bom trimestre e a nossa comunidade continua a crescer", disse o CEO nas declarações que acompanharam o relatório. "O nosso trabalho em IA [Inteligência Artificial] está a impulsionar bons resultados nas nossas aplicações e negócio. Estamos também a tornar-nos mais eficientes para construirmos melhores produtos mais rapidamente e colocar-nos numa posição mais forte para entregar a nossa visão de longo prazo."

As receitas totais atingiram os 28,64 mil milhões de dólares, uma subida de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas os lucros líquidos caíram 24%, de 7,4 para 5,7 mil milhões de dólares e as despesas subiram 10% para 21,4 mil milhões.

Isto num contexto em que as impressões de anúncios deram um salto de 26% mas o preço médio por anúncio caiu 17%. A resiliência da empresa parece estar no seu tamanho: todos os indicadores de utilização melhoraram, o que é notável para uma marca com propriedades digitais que já atingiram enormes proporções. O número de utilizadores diários das redes da Meta, Facebook, Instagram e WhatsApp, cresceu 5% para 3,02 mil milhões de pessoas. Os utilizadores ativos mensais também subiram, 5% para 3,81 mil milhões.

Só no Facebook, houve 2,04 mil milhões de pessoas a entrar diariamente, um crescimento de 4%.

Feitas as contas, e apesar do aumento dos custos relacionados com a reestruturação em curso - o "ano da eficiência" como cunhou Zuckerberg no início de 2023 - as previsões da Meta para o segundo trimestre são otimistas e melhores do que os analistas esperavam.

Ainda assim, o sorvedouro de recursos que é a unidade Reality Labs, onde estão integrados os óculos de realidade virtual e as iniciativas do metaverso, continuou a perder dinheiro. A divisão gerou 339 milhões em receitas e teve um prejuízo operacional de 3,99 mil milhões de dólares. A empresa avisou que estas perdas vão aumentar em 2023.