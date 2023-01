Metaverso desperta a curiosidade de 93% dos consumidores

O metaverso é uma realidade que ainda é relativamente desconhecida, mas o consumidores estão a começar a despertar para as experiências imersivas. Segundo o estudo "Total Immersion: How Immersive Experiences and the Metaverse Benefit Customer Experience and Operations", do Capgemini Research Institute, 93% dos consumidores têm curiosidade sobre o metaverso e 77% espera que as experiências imersivas impactem a forma como interagem com as outras pessoas, as marcas e os serviços.

Já sete em cada 10 empresas acreditam que as experiências imersivas serão um fator diferenciador fundamental nos seus mercados.

Ao todo e para participar no estudo o instituto inquiriu oito mil consumidores e mil empresas em 12 países. Do grupo dos consumidores, três quartos declararam já ter experimentado o metaverso e afirmaram mesmo que pretendem continuar a fazê-lo. Uma oportunidade para as empresas "que souberem tirar partido do potencial das tão famosas experiências imersivas", comenta o estudo.

O documento foi levado a cabo para entender "como os potenciais consumidores e as empresas encaram as experiências imersivas e o metaverso que estão acessíveis a partir dos telemóveis, dos browsers e de outros dispositivos de realidade virtual e/ou aumentada". E, conclui que o metaverso ainda não está na sua plenitude, embora as empresas já comecem a usar esta tecnologia.

Os consumidores, por seu turno, querem saber sobre o metaverso e conhecer as suas potencialidades. Paralelamente 43% dos inquiridos gostaria de utilizar esta ferramenta como um local de interação com a família e amigos e 39% com os colegas.

Já 78% dos participantes no estudo revelaram que estariam interessados em interagir com o setor do retalho e 77% com a área dos produtos de consumo, de forma a melhorar as suas experiências de compra ou de experimentação de produtos tais como os automóveis, o mobiliário e os dispositivos eletrónicos.

Sobre o estudo e as suas conclusões, Charlton Monsanto, o Global Immersive Experiences Offer Leader da Capgemini, diz que "vem corroborar a ideia de que, apesar do interesse dos consumidores e dos investimentos iniciais já levados a cabo pelos principais atores do mercado, é necessário tempo para estudar os verdadeiros desafios envolvidos e que as empresas têm de resolver a nível da ergonomia, da acessibilidade, da segurança e da privacidade. Apesar disto, o metaverso tem um potencial revolucionário, e o nível de curiosidade dos consumidores é elevado com tendência a aumentar. As experiências imersivas (incluindo o metaverso) para casos de uso interno poderão vir a ser ainda mais impactantes para as empresas, pelo menos no curto prazo."