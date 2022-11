Metaverso pode ser uma possibilidade para as TED Talks

Evento Web Summit © AFP

Será que as TED Talks podem adotar outros formatos digitais e chegar ao metaverso? Esta foi uma das perguntas feitas no Q&A (Perguntas e Resposta) com o curador da TED, Chris Anderson, no segundo dia da Web Summit.

Quem estava na plateia questionou-o sobre se era possível migrar as TED Talks para o metaverso (é um mundo virtual que tenta replicar a realidade através do digital). Chris Anderson não nega, mas revela que "é um formato onde é ainda difícil de chegar, mas pode ser uma possibilidade".

O responsável acrescenta que a TED está sempre à procura dos melhores sítios para partilhar as TED Talks. "Estamos sempre a ver o que esta lá fora, qual o melhor formato e a tentar adaptar-nos. Mas, por enquanto, o formato tradicional de vídeo vai continuar a ser o principal".

Para além do metaverso, outros temas estiveram em palco como a saúde mental, educação e política.

Acerca do tema da saúde mental, uma matéria em destaque na Web Summit, Anderson afirma que a TED tem abordado esta questão, mas que não é possível ser só acerca da saúde mental. "As TED talks são ideias partilhadas e não queremos apenas focarmo-nos num tema em específico".

O curador da TED avança ainda que "as TED Talks são sobre criar possibilidades, o que se pode construir em conjunto, apoiar, não é sobre um tema específico como política".

Na área da educação, o curador da TED frisa que "gostaria de criar uma espécie de passaporte entre as indústrias e escolas, de modo a construir uma colaboração entre escolas e o digital".

O responsável termina a palestra com uma mensagem menos positiva acerca do futuro "O futuro vai ser horrível, vêm aí as alterações climáticas e temos de estar preparados".

As TED Talks são palestras que acontecem na Europa, Ásia e nas Américas, desde 1984.