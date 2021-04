Microsoft anuncia novo Surface Laptop 4 a pensar no teletrabalho com melhor câmara e microfone

Dinheiro Vivo 15 Abril, 2021 • 18:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Microsoft anunciou esta semana "um novo passo para o futuro da produtividade" com o lançamento do mais recente Surface Laptop 4 que já se encontra disponível em pré-venda com preços a começar nos 1 149€.

O novo equipamento da gigante tecnológica vem preparado para "potenciar toda a experiência do ecossistema Microsoft". Mantendo o seu "design icónico e os detalhes que os consumidores apreciam num computador portátil versátil e leve que lhes permita trabalhar a partir de qualquer lugar".

Disponível em versões de 13,5 ou 15 polegadas, ambos os modelos incluem os exclusivos displays touchscreen PixelSense 3:2 (formato mais quadrado do que o habitual nos portáteis) e uma autonomia até 19 horas (modelo 13,5"") e até 17,5 horas (modelo 15""). Quanto aos acabamentos, os consumidores podem escolher entre Alcantara ou alumínio nas cores Platina e Preto Mate.

E porque as novidades não cessam aqui, o novo Surface Laptop 4 oferece ainda uma câmara frontal HD integrada que reforça as suas capacidades "em condições de baixa luminosidade" e "um conjunto de microfones que garantem a máxima qualidade sonora" quer se encontre em conversa com os seus familiares ou numa reunião de trabalho.

Com um touchscreen de alto contraste e densidade de 201 PPI, o novo Surface apresenta ainda alti-falantes Dolby® Atmos™ Omnisonic, que permitem oferecer uma experiência cinematográfica imersiva e confortável.

Com um "display otimizado, trackpad alargadoe pela experiência de digitação única", o Surface Laptop 4 está preparado para dar resposta às necessidades do atual fluxo de trabalho.

Entre os processadores Intel® Core™ de 11.ª geração ou os processadores AMD Ryzen™ Mobile com Radeon™ Graphics Microsoft Surface® Edition (8 núcleos), a escolha fica a cargo do consumidor, sempre com a garantia de que, em ambos os casos, "o elevado desempenho está garantido". As novas configurações, para além do aumento do desempenho, prometem "uma vida útil da bateria mais prolongada".

Para além deste novo equipamento, a Microsoft anuncia igualmente o lançamento de um conjunto de diversos acessórios de áudio e vídeo da linha Surface certificados para Microsoft Teams e "com excelentes resultados em todas as aplicações de videoconferência".

Os Surface Headphones 2+ for Business, Microsoft Modern USB & Wireless Headsets, Microsoft Modern USB-C Speaker, Microsoft Modern Webcam estarão brevemente disponíveis no mercado português.

A chegada do Surface Laptop 4 a Portugal está agendada para o próximo dia 27 de abril. Os dois modelos estão disponíveis para pré-venda na Microsoft Store, lojas de retalho especializadas e nos revendedores do segmento profissional, a partir de 1 149€ para modelos de 13,5 polegadas e 1 499€ para modelos de 15 polegadas.

Até 26 de abril, a Microsoft Store terá ainda uma oferta exclusiva em que, na compra do Surface Laptop 4, receberá uns Surface Earbuds.