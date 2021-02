Microsoft apresenta ferramentas cloud focadas na indústria, dos serviços financeiros ao retalho

Microsoft. © Josh Edelson / AFP

Satya Nadella, CEO da Microsoft, sublinha na apresentação das novidades cloud da Microsoft que "no último ano temos assistido a uma segunda vaga de transformação digital, que tem afetado todas as empresas e indústrias", assegurando que as mudanças instaladas "permanecerão ainda depois da pandemia".

"Já não é suficiente a alguns setores adotar tecnologia", avisa o líder da Microsoft, destacando que as empresas "têm de criar a sua própria tecnologia para competir e crescer". "Isto significa investir em pessoas e na sua capacidade para criar novas soluções que respondam às mudanças da economia". Nadella deixa ainda outro aviso: "os investimentos no digital que as empresas fazem hoje vão definir o seu crescimento e desempenho ao longo da próxima década".

"O nosso compromisso para com a indústria não é novo, mas ganhou um sentido de urgência", refere o CEO da tecnológica. Como resposta, a Microsoft apresenta ofertas de computação cloud específicas para determinados setores de atividade, referindo que tal pode servir de "rampa de lançamento para outras inovações".

A tecnológica norte-americana explica que desenvolveu estas ofertas para a indústria juntando "modelos de dados, fluxos de trabalho, ligações cruzadas na cloud, API (interface para programação de aplicações) e padrões específicos de cada uma das indústrias" com as funcionalidades dos serviços cloud da Microsoft: Microsoft 365, Teams, Azure, Microsoft Power Platform, Dynamics 365 e soluções de segurança."

"Criadas já com os desafios das indústrias em mente, estas ofertas cloud permitem às empresas ganhar espaço e entregar valor a uma velocidade recorde", destaca Alysa Taylor, CVP, Business Applications and Global Industry da Microsoft.

Cloud para setor financeiro

A Microsoft Cloud for Financial Services é a aposta destinada à indústria dos serviços financeiros. Neste caso específico, é destacada a importância que a conformidade com as regras e a segurança tem para este tipo de atividade.

Esta oferta cloud junta "soluções da Microsoft, templates únicos, API e parâmetros específicos da indústria" para disponibilizar aquilo que é descrito como "soluções diferenciadas, melhoria da colaboração entre trabalhadores e produtividade".

A título de exemplo, a Microsoft descreve a ferramenta Loan Manager, que poderá acelerar o processo de aprovação de empréstimos ou ainda aumentar a transparência por meio da automação e colaboração, uma função essencial no atual contexto de trabalho remoto.

A pré-visualização da versão pública desta oferta cloud está planeada para março de 2021, mas a Microsoft indica que clientes como o banco ABN AMRO ou a Manulife estão já a utilizar parte das capacidades desta oferta cloud.

Indústria e retalho

Na cloud específica para a área da indústria, cuja versão pública estará disponível no final de junho, a Microsoft descreve uma solução criada para permitir a viragem para automação ou uso de tecnologias como a Internet das Coisas, aprendizagem automática ou inteligência artificial. A empresa acrescenta que se trata de uma junção com outros produtos já disponíveis no portefólio da Microsoft, com o objetivo de tornar as organizações mais resilientes.

Também foi apresentada uma solução específica parra a área do retalho que, conforme Satya Nadella explicou, também foi um setor que passou por sérias mudanças ao longo de 2020. Esta solução "junta diferentes fontes de dados ao longo da cadeia de produção e liga experiências de compra".

"Ao utilizar esta solução de indústria, os retalhistas podem criar recomendações e notificações mais afuniladas e relevantes para o cliente", ao mesmo tempo em que são simplificados processos de pagamento".

Cloud para as ONG

O anúncio da tecnológica também contempla uma oferta virada para as organizações sem fins lucrativos. A Microsoft Cloud for Nonprofit será disponibilizada em junho, numa public preview, criando uma forma de utilizar a tecnologia para agilizar processos dentro destas organizações.

A solução contará com ferramentas cloud para gerir voluntários, angariações de fundos, avaliar engagement ou implementações de projetos.

Cloud para a saúde com atualizações

Após a apresentação da Microsoft Cloud for Healthcare, no ano passado, são agora anunciadas mais atualizações, que serão disponibilizadas em abril.

Esta atualização inclui a compatibilidade com mais oito idiomas, além de ferramentas para a saúde virtual, monitorização de pacientes à distância, coordenação de prestação de cuidados de saúde, entre outras funcionalidades.