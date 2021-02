Microsoft avisa utilizadores: mudem para Teams antes que seja tarde demais

2021, o ano das subscrições. Já falámos dessa tendência no podcast Made in Tech e as notícias mais recentes seguem esse caminho - com o Twitter a começar a testar subscrições, a Microsoft a alertar utilizadores que ocupam espaço acima dos 15GB de email para subscreverem serviço de cloud ou com os planos da Google em cobrar cada vez mais por espaço online.

Nesse contexto, a Microsoft continua a arrumar a casa e no início deste ano começou a relembrar empresas e utilizadores distraídos que o Skype for Business vai ser descontinuado já a 31 de julho de 2021 e têm até esse dia para migrarem tudo para o Teams.

Pelo menos em 2019, o Skype for Business ainda era predominante como serviço de videoconferência, apesar de já existir o mais recente Teams na altura, com estimativas a apontarem para 65 milhões de licenças empresariais no serviço. Empresas conhecidas como a Bosch, pelo menos em 2020 ainda usavam o Skype for Business.

A Microsoft Portugal explica ao Dinheiro Vivo que já foi "no final de julho de 2019" que foi feito o anúncio: "anunciámos que iríamos desativar o Skype for Business Online a 31 de julho de 2021. A seis meses desta data, reforçámos através de um artigo no Tech Community que deu origem a artigos internacionais".

A empresa, que não está autorizada a revelar dados locais de utilizadores, explica ainda que ao longo de 2020 "tem trabalhado junto dos utilizadores do Skype for Business Online a nível global (Portugal incluído), no sentido de fazerem a migração para a nova plataforma Teams"

Fica ainda o esclarecimento que a alteração é só para o segmento empresarial, já que "o serviço Skype para o segmento de consumo - Skype Consumer - continuará em funcionamento".

Dificuldades na transição?

De acordo com relatos a sites especialistas, algumas empresas podem ter dificuldade em ter tudo pronto antes da data do encerramento oficial do Skype for Business Online, algo a que a pandemia de covid-19 estará a influenciar.

Num post no blog da Microsoft relacionado com o Teams a empresa admite que "algumas organizações podem não estar adiantadas no processo de planeamento para a atualização para o Teams", daí que recomende "que as empresas começam a fazer as alterações técnicas já, "a seis meses" da data final com a possibilidade de usar já "implementações híbridas" para tudo corra de forma mais simples.

A Microsoft disponibilizou entretanto recursos e documentação para facilitar integração com o Teams, incluindo workshops.

A história de Skype e Teams

O Teams nasceu em 2017 a partir de um hackaton feito pela Microsoft e foi integrado logo a seguir na família de produtos empresariais do Microsoft 365 com ferramentas já para competir com o serviço colaborativo Slack.

Já sobre o Skype, o serviço de videoconferência de origem estónia adquirido pela Microsoft em 2011 (já pertencia na altura ao eBay, que tinha comprado o serviço em 2005) ganhou uma versão empresarial em 2015 (houve uma junção com outro serviço da Microsoft, o Lync) e era parte do serviço pago Office 365.