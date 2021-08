Microsoft e NEC alargam colaboração a pensar na transformação digital

Inteligência Artificial © Flickr

Ajudar os clientes do setor empresarial e do setor público em vários mercados e a aceleração da adoção da cloud e de iniciativas de transformação digital são objetivos assumidos por Microsoft e NEC para reforçar a parceria que as empresas estabeleceram há mais de 40 anos. "Por meio de uma nova parceria estratégica de vários anos, as empresas tirarão partido do Microsoft Azure, do Microsoft 365, da experiência da NEC em redes e TI, incluindo as tecnologias 5G, e ainda das soluções de IA e IoT de ambas", explica-se em comunicado.

A parceria é materializada com a NEC a adotar o Microsoft Azure como a sua plataforma de cloud preferencial para fornecer capacidades acrescidas que permitam impulsionar uma digitalização sustentada, ajudar os clientes a transformar os seus modelos de negócio e construir locais de trabalho digitais para o "novo normal" pós-pandemia.

"Para acelerar a inovação do local de trabalho digital e a transformação da mão-de-obra da NEC, as empresas trabalharão juntas para migrar o ambiente de TI local da NEC para Azure e implementar o Azure Virtual Desktop, e outros serviços Azure, entre os 110.000 funcionários do Grupo NEC em todo o mundo. Esta modernização assentará sobre a plataforma Microsoft 365 já existente na NEC e irá permitir um ambiente altamente sustentável, mais seguro e robusto, acelerando a migração para a cloud da NEC e dos seus clientes em todo o setor comercial e público no Japão e em todo o mundo."

"Como vimos no ano passado, as curvas de adoção digital estão a acelerar em todos os setores e funções de negócio", justifica Satya Nadella, presidente e CEO da Microsoft. "A nossa parceria estratégica com a NEC reúne o poder do Azure e do Microsoft 365 com os serviços e experiência em infraestrutura da NEC, para ajudar os clientes dos setores público e privado a criar resiliência e a transformarem-se durante esta era de mudanças rápidas."

Quanto à NEC, "com a cloud e os serviços confiáveis da Microsoft, a experiência que a NEC cultivou nos seus próprios sistemas, e as tecnologias de IA e IoT de ambas as empresas, iremos permitir às empresas de todo o mundo que usem serviços digitais que são mais seguros e protegidos do que nunca, à medida que progridem com iniciativas digitais", defende Takayuki Morita, presidente e CEO da NEC Corporation.

As companhias explicam ainda que vão trabalhar em conjunto na melhoria dos serviços digitais para o setor público e clientes empresariais por meio da transformação do local de trabalho e da mão-de-obra. "As ligações de dados com maior velocidade e menor latência, irão fornecer experiências de rede de alto desempenho para criar locais de trabalho mais eficientes e capacitar os funcionários dos clientes do setor publico e privado a realizar estilos de trabalho mais personalizados", lê-se no comunicado.

"A necessidade de uma transformação sustentável para garantir a resiliência e o crescimento dos negócios nunca foi tão importante no mundo, especialmente no Japão", disse Hitoshi Yoshida, presidente e CEO da Microsoft Japão. "A nossa parceria ajudará a acelerar a transformação digital e a utilização da migração de dados pelo mercado, com base na cloud, e ajudará ao sucesso contínuo do Japão globalmente, levando a uma maior prosperidade económica e social."

Tirando partido dos ativos de ambas as empresas, incluindo as soluções Intelligent Edge da Microsoft e as tecnologias de rede privada 5G da NEC, em colaboração as empresas vão poder "ajudar os clientes de todos os setores na sua transformação. No sector do retalho, por exemplo, as duas empresas trabalharão juntas para analisar dados de transações de clientes em tempo real, utilizando a IA para melhor entender os padrões de compra, melhorar a eficiência operacional e identificar novas oportunidades de mercado".

"A combinação do Azure com as tecnologias e conhecimentos de IA e IoT de ambas as empresas, irá melhorar a experiência proporcionada aos clientes da NEC por meio de soluções avançadas, e permitirá uma manutenção e operação mais seguras das lojas. Além disso, a NEC e a Microsoft planeiam explorar iniciativas de inovação das redes, suportadas sobre o Microsoft Azure para o mercado empresarial e para indústrias específicas. Através desta parceria, as empresas trabalharão juntas para duplicar o número de engenheiros com foco digital no Grupo NEC, especializados em tecnologias Microsoft. Este investimento em recursos técnicos e na experiência dos funcionários da NEC ajudará a garantir o sucesso da transformação digital dos clientes, beneficiando o mercado e a sociedade", conclui-se.