Microsoft e NOS juntas para mudar a forma como se vive e trabalha em Portugal

A Microsoft e a NOS assinaram a mais recente parceria do mercado português. Esta tem como principal objetivo o de melhorar a forma como as pessoas vivem e trabalham, assim como acelerar a transformação digital das empresas e fomentar a inovação no setor das telecomunicações, através de tecnologias como 5G, Cloud e IoT (Internet of Things).

O acordo que foi assinado entre a gigante tecnológica e a operadora nacional encontra-se dividido em três grandes eixos estratégicos de atuação, todos assentes na adoção de tecnologia Microsoft.

1. Co-criação e inovação partilhada, com grande foco na exploração de oportunidades para o 5G

Este primeiro eixo permitirá às duas empresas concretizarem a ambição mútua de contribuir para a transformação digital da sociedade. Uma das prioridades será a procura de oportunidades que tirem partido do 5G, bem como desenvolvimento de soluções concretas, principalmente nas áreas da saúde, indústria, retalho, logística e administração pública.

2. Estratégia Cloud First

Relacionado com o desenvolvimento de uma estratégia de Cloud First, o segundo eixo pretende potenciar em larga escala a redução do time to market das empresas e permite ganhos de eficiência nos modelos operativos. Ao mesmo tempo, contribui para a redução da pegada ecológica das empresas e para o cumprimento das suas métricas e compromissos ambientais. De forma a dar resposta a este desafio, a NOS desenvolveu um centro de excelência Cloud, que suportará a modernização aplicacional e de infraestruturas, alavancando sistemas de inteligência artificial bem como modernas soluções de colaboração.

3. Soluções Integradas para o mercado B2B

O terceiro e último eixo que assenta no desenvolvimento conjunto de soluções integradas para o mercado B2B tem como objetivo o aceleramento da maturidade digital do tecido empresarial português, bem como o suporte das suas estratégias de capacitação e adoção da Cloud.

Esta abordagem conjunta passa pela oferta de soluções inovadoras de produtividade, disponibilização de serviços Azure e implementação de modernos serviços em Edge Computing, assim como pela ajuda às empresas portuguesas para se capacitarem de forma a tirarem melhor partido das novas ofertas.

Do ponto de vista da Microsoft Portugal, e tal como refere Paula Panarra (diretora geral) em nota de imprensa, "esta é uma parceria estratégica que irá melhorar significativamente os serviços e soluções disponíveis no mercado nacional de telecomunicações" e que irá contribuir para "uma crescente capacitação e inclusão digital da sociedade portuguesa".

Do outro lado, Miguel Almeida, presidente da comissão executiva da NOS, acrescenta que a empresa "tem o compromisso de contribuir ativamente para a digitalização de Portugal e para a implementação, com sucesso, da economia digital" e que "a parceria hoje celebrada com a Microsoft, é mais um passo decisivo nesse sentido".