Microsoft já capacitou mais de 282 mil pessoas com competências digitais em Portugal

A Microsoft Portugal divulgou esta segunda-feira um balanço sobre o primeiro ano do memorando de entendimento com o Governo, que prevê várias iniciativas da Microsoft até 2022 para formar pessoas e investir no ecossistema empresarial nacional. Assente em três pilares - "pessoas, empresas e Estado Digital" -, a tecnológica já superou o objetivo do primeiro pilar ao formar mais de 282 mil pessoas em um ano.

Garantindo um "compromisso" com o país, a diretora-geral da Microsoft Portugal, Paula Panarra, afirma: "Queremos continuar a apoiar a formação, a inovação e a adoção tecnológica, nesta jornada de capacitação digital para que, todos juntos, sejamos agentes de mudança e de recuperação económica. Estamos orgulhosos do que atingimos no primeiro ano, mas queremos, sem dúvida, superar os objetivos e continuaremos a trabalhar para alcançar mais e melhores resultados".

Já o secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo, considera que o balanço feito "espelha" o compromisso da Microsoft "com esta criação de um Portugal competitivo, que aposta na inovação e capacitado para o futuro - um Portugal Digital".

"No âmbito da Global Skills Initiative, a Microsoft já capacitou mais de 282 mil pessoas em Portugal, superando o objetivo inicial de capacitar 100 mil portugueses [visando sobretudo funcionários públicos] até ao final de 2022", lê-se na nota enviada.

Esta é uma iniciativa que procura capacitar pessoas "para responder aos desafios do atual mercado de trabalho e contexto pós-pandemia e disponibiliza o acesso gratuito a cursos em português, com base em conteúdos da Microsoft, Linkedin e GitHub".

Além disso, através da Jornada de Transformação da Educação e no âmbito da renovação da parceria com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), a Microsoft Portugal disponibilizou "a solução de produtividade e colaboração Microsoft Office Online a 771.000 alunos portugueses e certificou, até ao momento, mais de 12 mil professores".

Quanto ao pilar "empresas", a empresa que em Portugal é liderada por Paula Panarra "contratou mais de 300 pessoas e tem ainda mais de 200 posições abertas".

A empresa salienta, no mesmo comunicado, o programa "Portugal Startup em Startup", lançado no final de setembro de 2021, que visa promover a descentralização e o empreendedorismo no interior do país e regiões autónomas. Este programa cresceu "233% no investimento realizado através de serviços cloud no programa Microsoft for Startups", contando já com 19 startups e um investimento total de 1,535 milhões de euros.

"Através da rede de Parceiros Microsoft, foram também certificados mais de 2.782 profissionais, nas áreas de Azure, Business Apps e Modern Work", lê-se.

Sobre o chamada "Estado Digital, a Microsoft diz já ter fornecido "20 conteúdos formativos de base tecnológica para funcionários públicos até final de 2022 e realizou já 36 webinars no primeiro ano da parceria estabelecida".

Nas escolas, as iniciativas no âmbito deste eixo de ação, já impactou em "122.277 alunos, 1.252 escolas e 399 voluntários", sobretudo devido ao consórcio "Internet Segura".

A empresa realça, ainda, o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica até 2030, anunciado um contrato com a EDP "para fornecimento de energia 100% renovável e com zero emissões de CO2 [dióxido de carbono].