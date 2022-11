Microsoft já capacitou mais de 417 mil pessoas em Portugal em competências digitais

© AFP

A Microsoft capacitou mais de 417 mil pessoas em Portugal em competências digitais, anunciou hoje a tecnológica, acrescentando que com o LinkedIn vai disponibilizar gratuitamente 350 novos cursos e seis novos certificados para os seis empregos mais procurados.

Em novembro de 2020, a Microsoft assinou um memorando de entendimento com o Governo português para acelerar a recuperação económica, segundo o qual previa capacitar 100 mil em Portugal com as competências digitais necessárias para se prepararem para o mercado de trabalho no pós-pandemia.

Em comunicado, a Microsoft e a rede profissional 'online' LinkedIn "anunciam o próximo passo no programa 'Skills for Jobs', com a disponibilização gratuita de 350 novos cursos e seis novos Certificados 'Career Essentials' para seis dos empregos mais procurados na economia digital".

As duas tecnológicas vão oferecer "também 50 mil bolsas de estudo 'LinkedIn Learning' para apoiar as pessoas na capacitação digital".

Até 2025, a Microsoft pretende capacitar e certificar 10 milhões de pessoas em competências digitais.

"Este lançamento surge no contexto da Global Skills Initiative, que ajudou 80 milhões de pessoas na procura de emprego em todo o mundo através do acesso a recursos de competências digitais", refere a Microsoft.

No âmbito desta iniciativa, "a Microsoft já capacitou mais de 417 mil pessoas em Portugal, que completaram mais de 7.000 percursos de aprendizagem no LinkedIn e Microsoft Learn".

Na totalidade de cursos feitos pelos portugueses, adianta a Microsoft, "destacam-se 'Get Started with AI', 'Create PowerApps' e 'Power Platform Fundamentals' no Microsoft Learn e 'Project Manager', 'Critical Soft Skills' e 'Data Analyst' no LinkedIn".

A tecnológica refere que através de dados do LinkedIn e do Burning Glass Institute, "a Microsoft determinou seis das funções com maior procura a nível global: profissional administrativo, gestor de projetos, analista comercial, administrador de sistemas, programador de software e analista de dados".

Os novos cursos e certificados são oferecidos em oito línguas: inglês, francês, alemão, espanhol, português, chinês, japonês e árabe.

"Embora a Global Skills Initiative tenha sido um grande sucesso, as competências por si só já não são suficientes para as pessoas conseguirem os empregos que desejam -- especialmente nos mais procurados", refere o diretor-geral da Microsoft Portugal, Andres Ortolá, citado em comunicado.

As pessoas -- "sobretudo as que mudam de carreira - precisam de mostrar aos recrutadores que possuem estas competências. Em conjunto com o LinkedIn, lançamos estes novos cursos e certificados, também em português, para assegurar que todos têm as mesmas oportunidades no acesso às competências numa economia digital em permanente mudança", acrescenta.

Os novos Certificados 'Career Essentials' "pretendem ajudar a colmatar a escassez de competências, desde as mais básicas de literacia digital básica às mais técnicas e avançadas, disponibilizando certificações reconhecidas pela indústria como essenciais na obtenção de emprego. Uma vez concluído um percurso de aprendizagem, as pessoas recebem um crachá do LinkedIn que identifica o certificado obtido e indica aos empregadores a destreza no conjunto de competências", remata a tecnológica.