Microsoft lança novo Surface Laptop Go 2

Microsoft Laptop Go 2 © D.R

Dinheiro Vivo 01 Junho, 2022 • 14:34

A MIcrosoft anunciou esta quarta-feira o novo membro da família Surface, o Go 2. Trata-se de um ultraportátil capaz com características e especificações atualizadas face ao primeiro modelo lançado em 2020.

O novo Surface Laptop Go 2 surge com um "formato leve, fiável, elegante e mais seguro" para responder às tarefas de um ano letivo escolar ou do dia a dia no escritório, de acordo com o comunicado pela Microsoft.

A gigante norte-americana promete que a nova máquina tem uma bateria com capacidade para um dia inteiro, estando preparada também para um carregamento rápido. "Com 1,125 quilogramas, processador Quad-core 11th Gen Intel® Core™ i5, ecrã táctil PixelSense de 3:2 com 12,4 polegadas, funcionalidade Instant On, trackpad de precisão e Windows Hello através do leitor de impressões digitais integrado no botão de ligar/desligar, o Surface Laptop Go 2 distingue-se pela flexibilidade e facilidade de utilização", lê-se.

Além do SSD, os componentes substituíveis incluem a capa C (Keyset e Trackpad), a capa AB (Display) e bateria1, e o cabo Surflink que permite estender a utilização do dispositivo. O novo membro da família Surface é, ainda, apresentado como o primeiro pc desta gama com núcleo de segurança baseado em Intel, somando-se "a inovação do chip à cloud", permitindo novos "níveis de segurança em casa ou no trabalho".

Lançado esta quarta-feira, o Surface Laptop Go 2 está, agora, em fase de pré-venda, com a Microsoft a oferecer a estudantes, oficiais de educação e professores até 10% de desconto na compra de uma unidade. Os pedidos começarão a ser enviados a 19 de julho.