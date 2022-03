Microsoft prevê que existam de 3,5 milhões vagas em cibersegurança no mundo em 2025

Estudo da Microsoft revelou que atualmente não há pessoas em número suficiente no mercado de trabalho © AFP

A gigante norte-americana Microsoft revelou, esta quinta-feira, que prevê que em 2025 haverá 3,5 milhões de ofertas de emprego na área da cibersegurança a nível mundial, mais 350% que nos últimos oito anos.

O recente estudo da multinacional revelou que atualmente não há pessoas em número suficiente no mercado de trabalho com as habilidades em segurança cibernética para preencherem as vagas existentes e que esse problema agravar-se-á ainda mais com o passar dos anos.

Entre os principais perigos, o relatório cita as interrupções na cadeia de fornecimento e os ataques de "ransomware", ou pagamentos de resgate digital, e alertou para o facto de os cibercriminosos se terem tornado mais sofisticados e diversificados.

Para tentar colmatar esta lacuna na procura de emprego, a Microsoft tinha anunciado em outubro passado uma campanha para incentivar as pessoas a adquirirem competências ao nível da cibersegurança nos Estados Unidos, sendo que a multinacional vai agora expandir esta campanha a 23 países.

Entre os novos países estão, nomeadamente, o Brasil, Colômbia, México, Alemanha, França, Itália, Israel e o Japão.

Assim, como no programa da Microsoft nos Estados Unidos, um dos objetivos é garantir que as populações tradicionalmente excluídas tenham a oportunidade de ingressar na força de trabalho de segurança cibernética, incluindo as mulheres.

No caso específico da Colômbia, a Microsoft apoiará uma iniciativa governamental para aumentar sua capacidade nacional de segurança cibernética, incluindo a implementação de programas de treino profissional em áreas como segurança digital, segurança da informação, segurança cibernética e infraestrutura crítica.

Para isso, colaborará com o Serviço Nacional de Aprendizagem (SENA), instituição pública colombiana que oferece formação profissional gratuita a milhões de colombianos, com a Universidade dos Andes e com organizações não governamentais locais.