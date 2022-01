Microsoft tem cinco mil bilhetes gratuitos para a comunidade educativa ir ao Building The Future

© Ina FASSBENDER/AFP

Dinheiro Vivo 04 Janeiro, 2022 • 16:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O evento tecnológico Building The Future, promovido pela Microsoft Portugal, vai disponibilizar cinco mil bilhetes gratuitos a estudantes e restante comunidade educativa, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, a Microsoft explica que a ideia é "estimular a reflexão sobre os modelos de ensino, tendo em conta a experiência da aprendizagem no futuro, bem como responder às atuais necessidades de estudantes, professores e respetivas instituições".

"Os últimos dois anos mostraram-nos uma grande necessidade de adaptação e mudança, seja na forma de viver, trabalhar ou, neste caso, de ensinar e aprender. Tendo em conta a relevância da comunidade educativa para o Building The Future, e num contexto de necessária transformação digital da educação, queremos apelar à participação dos professores e estudantes portugueses. Acreditamos que será uma oportunidade única para, juntos, re-imaginarmos as experiências de aprendizagem e o papel da tecnologia para uma educação mais universal e inclusiva", afirma Sandra Martinho, diretora para a área de educação e filantropia na Microsoft Portugal.

Os acessos estão disponíveis no site do evento, na opção "Bilhetes". Aos interessados bastará selecionar ou a opção "Building Portugal" ou a opção "Student" e efetuar um registo com os seguintes códigos:

Para aceder gratuitamente de transformação digital, adquirindo um dos cinco mil acessos, os interessados devem aceder ao site do evento (www.buildingthefuture.pt), e na tab "Bilhetes", clicando nas opções "Building Portugal" ou "Student", proceder ao registo usando os seguintes códigos: "ESTUDANTESBTF2022", para os estudantes do ensino secundário e do ensino superior; "ACADEMIABTF2022", para a restante comunidade educativa.

O Building The Future ocorre nos dias 26, 27 e 28 de janeiro. O evento conta com mais de 170 sessões, 330 oradores e 60 horas de conteúdo, havendo um dia exclusivamente dedicado à educação e à tecnologia, que contará com a participação do lusodescendente David Simas, CEO da Fundação Obama.