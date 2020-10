Microsoft vê receitas subir 12% para os 37,2 mil milhões, impulsionadas pela área de cloud

Microsoft. © GERARD JULIEN / AFP

Na apresentação de resultados para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2021, período que terminou a 30 de setembro, a Microsoft viu as receitas subir 12% face ao período homólogo, atingindo os 37,2 mil milhões de dólares (cerca de 31,7 mil milhões de euros).

Com várias empresas a nível global em teletrabalho, as áreas de negócio ligadas à produtividade e à cloud impulsionaram os resultados da tecnológica neste trimestre. "A procura pelas nossas ofertas de cloud levou a um arranque forte para o ano fiscal com a nossa área de cloud comercial a gerar receitas de 15,2 mil milhões de dólares (12,95 mil milhões de euros), uma subida de 31%", indicou Amy Hood, vice-presidente executiva e diretora financeira da Microsoft, no comunicado da empresa.

Analisando por áreas de negócio, as receitas de Produtividade e Processos de Negócios subiram 11% face ao mesmo trimestre do ano passado, para os 12,3 mil milhões de dólares (10,48 mil milhões de euros). Nesta área, o segmento de produtos Office e serviços de cloud comerciais viu as receitas subir 9%, fortemente impulsionado pelas licenças de Office 365 (que aumentaram 20%).

Já na área de consumo, os produtos Office e serviços de cloud aumentaram as receitas em 13%. As licenças de consumidor do Office 365 ascenderam aos 45,3 milhões neste trimestre.

De acordo com a Reuters, a Microsoft indica que continua a registar "um crescimento forte e contínuo" da Azure, o negócio de computação cloud da empresa. No trimestre em causa, as receitas desta unidade de negócio subiram 48%, mais 1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior.

Já as receitas do LinkedIn, a rede social virada para o mundo profissional, subiram 16%. A plataforma de colaboração Teams, que desde o início dos meses de confinamento tem sido uma das formas utilizadas pelas empresas para trabalhar à distância, já tem 115 milhões de utilizadores, mais 40 milhões do que os valores de abril.

Os conteúdos e serviços da Xbox, a consola da Microsoft, tiveram um aumento de 30% nas receitas.

As únicas áreas de negócio que caíram no trimestre foram os segmentos de OEM (menos 5% de receitas) e as receitas de publicidade na pesquisa caíram 10%.

A Microsoft distribuiu dividendos no valor de 9,5 mil milhões de dólares neste primeiro trimestre de 2021, indicando que se trata de um aumento de 21% comparado com o mesmo trimestre do ano fiscal de 2020.