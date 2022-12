Miguel Alava: "A AWS está a investir no futuro da comunidade tecnológica portuguesa"

Miguel Alava, diretor-geral da AWS para Portugal e Espanha © D.R

A Amazon Web Services (AWS) passou a ter uma região de clouds em Espanha, o que também ajudará empresas lusas. Mas para Portugal a estratégia passa, sobretudo, por apoiar o ecossistema de startups e ajudar na capacitação tecnológica de talentos. É o que se lê na entrevista do diretor-geral da AWS para Portugal e Espanha ao Dinheiro Vivo.



A AWS abriu em novembro uma região de clouds em Espanha. De que forma vai isso influenciar a operação portuguesa da AWS?

A nova região AWS Europe, localizada em Espanha [Aragão], permite a todas as organizações fornecer uma latência mais baixa aos seus utilizadores finais, tanto em Espanha como em Portugal, e permite a mais organizações alavancar tecnologias avançadas como Inteligência Artificial (IA), machine earning, Internet das Coisas e serviços móveis. Ou seja, vai impulsionar a inovação em clientes AWS de toda a Península Ibérica, incluindo Portugal, que também poderão armazenar os seus dados em Espanha com a garantia de que os conteúdos ali permanecerão, a menos que eles os movam.

O que diferencia a proposta da AWS da concorrência (Oracle, IBM, Google e Microsoft)?

Construímos a nossa sua região de raiz, o que significa que estamos a investir neste projeto 2500 milhões de euros, a apoiar 1300 novos empregos a tempo inteiro, com um impacto estimado no PIB espanhol de 1800 milhões de euros ao longo de dez anos.

Está a ser construído em Sines um mega centro de dados. O governo português pretende alavancar esta área de negócio no país. Poderá Portugal vir a alojar uma região de clouds AWS?

Temos clientes em Portugal que estão com a AWS desde os primeiros tempos e estamos sempre atentos ao feedback que todas estas empresas partilham connosco. A AWS já tem escritório em Portugal e um Amazon CloudFront Location - infraestrutura que oferece a todas as organizações do país uma entrega mais rápida de conteúdos e proteção adicional de cibersegurança. Anunciámos também, recentemente, uma nova Local Zone em Lisboa, um tipo de implementação de infraestruturas que coloca os serviços de cálculo, armazenamento, base de dados e outros perto de grandes centros populacionais e industriais.

Como tem evoluído o negócio ibérico da AWS e qual a importância do mercado português?

As empresas portuguesas reconhecem que inovar rapidamente e abraçar a transformação digital é fundamental para o seu sucesso, especialmente numa época de incerteza como esta.

E a inovação é uma forma de ser relevante e ter sucesso num ambiente muito competitivo e em constante mudança.

E para inovar de forma rápida e constante é essencial adotar tecnologias de computação em cloud, acelerando a transformação digital. Por isso, a adoção da cloud tem vindo a acelerar. As empresas portuguesas estão preparadas para os desafios e a estabelecer parcerias com a AWS para os ultrapassar.

Quantos clientes têm em Portugal, pode dar exemplos?

Temos dezenas de milhares de clientes na Península Ibérica. Em Portugal, temo-los em todas as indústrias e dimensões. Trabalhamos com grandes empresas como a Galp e a NOS, pequenas e médias como Think Future e Indie Campers, startups como a Feedzai, a Outsystems e a Talkdesk e organizações do setor público como as autarquias de Cascais e Porto e a Federação Portuguesa de Futebol.

Em Portugal o tecido empresarial é maioritariamente formado por PME? As PME interessam a um gigante como a AWS?

As empresas portuguesas têm uma grande oportunidade de inovar e oferecer novos serviços aos seus clientes, por exemplo utilizando tecnologias avançadas de cloud computing, como machine learning, IA ou análise de dados. E não estamos a falar apenas de grandes empresas com grandes orçamentos tecnológicos. A computação na cloud democratizou a utilização da tecnologia através do modelo pay-per-use. Empresas de qualquer dimensão podem usar estas tecnologias a custo muito baixo. Por exemplo, quando a pandemia chegou a Portugal, a PME portuguesa Beachcam desenvolveu uma solução que utilizava as suas câmaras para assegurar o distanciamento social entre os amantes de praia. Criou uma forma de contar as pessoas para ajudar a garantir o distanciamento social nas praias e fê-lo através duma solução AWS que processava as imagens de 71 câmaras diferentes que, em vez de se concentrarem exclusivamente numa secção, captavam vistas de diversas áreas, de acordo com uma rotina programada e o mais alto nível de segurança e privacidade.

Como avalia a maturidade digital de Portugal?

Portugal está no caminho certo para acelerar a transição digital. Com o apoio do governo e o objetivo claro de ajudar a acelerar a transição como motor da recuperação económica e promover a liderança europeia na inovação digital e na economia digital, sentimos que o país está numa ótima posição, e a AWS está aqui para ajudar.

Como se materializa essa ajuda?

Um exemplo é o vibrante ecossistema de startups. Trabalhamos com startups como Codacy, Talkdesk, Feedzai, Unbabel, MyDidimo e muitos outros que estão a construir os seus negócios na AWS, o que lhes permite escalar rapidamente e expandir-se em todo o mundo. Temos diferentes programas para ajudar a iniciar a viagem para a cloud como o AWS Activate, um pacote de recursos para startups, lançado a nível mundial em 2013, que dá uma série de benefícios, incluindo créditos AWS até 100 mil dólares ou apoio técnico e formação. Também trabalhamos com aceleradoras, incubadoras, fundos de capital de lançamento e outros investidores em fase inicial como Beta-i, Startup Lisboa, UPTEC e Startup Portugal, Indico Capital, Armilar Venture Partners e Portugal Ventures.

O que tem feito a AWS em Portugal perante a escassez de talento especializado?

A aceleração da adoção da cloud está a criar uma grande oportunidade de trabalho a nível global e também estamos a trabalhar para formar os cidadãos portugueses e oferecer-lhes a oportunidade de aceder a empregos na cloud. A AWS está a investir no futuro da comunidade tecnológica portuguesa. Anunciámos recentemente uma colaboração com o conselho coordenador dos institutos superiores politécnicos (CCISP) para promover a formação de competências digitais e a modernização dos politécnicos. O acordo centra-se em iniciativas para desenvolver o talento e a formação em competências digitais, especialmente na tecnologia cloud, que impulsionam a inovação e apoiam a modernização e o estudo das necessidades tecnológicas e da próxima geração cloud das 25 instituições públicas de ensino superior associadas da CCISP. Isto abrange mais de 130 mil estudantes.

Essa é a única iniciativa que têm?

Não. Apoiamos também profissionais de tecnologia para expandir as suas competências e conhecimentos na cloud gratuitamente, através de webinars e das ações AWSome. A AWS colabora com universidades portuguesas, escolas de negócios e fundações, como a Universidade do Algarve através da AWS Educate. Este programa, dirigido a estudantes, dá-lhes acesso a conteúdos concebidos para introduzir a tecnologia de cloud-computing em áreas como a IA, o reconhecimento de voz e facial ou a investigação médica. Em Portugal, temos também o programa AWS Academy, que visa capacitar as instituições de ensino superior a preparar os estudantes para certificações e carreiras na cloud, e que são reconhecidas pela indústria. Instituições como a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra e o Instituto Superior de Engenharia do Porto, já fazem parte deste programa.