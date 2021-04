Missão histórica da SpaceX à Estação Internacional com português no comando. "É especial"

João Lousada é o diretor de voo da missão do francês Thomas Pesquet, que este sábado chegou à Estação Espacial Internacional (EEI), tornando-se no primeiro astronauta europeu a voar pela empresa privada de Elon Musk, SpaceX. Presença europeia na EEI cumpriu esta semana 20 anos. Rússia perto de sair do projeto.