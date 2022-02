Moita de Deus: O poder da linguagem para a ciência, tecnologia (e paz) humana

Rodrigo Moita de Deus © DR (Wikipedia)

Linguagem. "Expressão do pensamento pela palavra, pela escrita ou por meio de sinais." Essa é a definição mais básica que encontramos no dicionário. Ou seja, este é o sistema através do qual o ser humano comunica as suas ideias e sentimentos e, dessa forma, pode criar memória e passar, assim, histórias, experiências e conhecimento de geração em geração.

O que é que isto tem a ver com um podcast sobre ciência e tecnologia? Bem mais do que se possa imaginar porque essa é a base da ciência e da tecnologia onde o trabalho ou a descoberta de um ser humano pode ser usado e melhorado pelas gerações seguintes. Aqui podemos ir tão longe quanto o controlo do fogo ou a invenção da roda.

Rodrigo Moita de Deus ajuda-nos, assim, a responder a esta pergunta: De que forma a linguagem foi o ponto de partida para criar uma civilização humana, mas também tem sido fulcral para desenvolver a ciência e tecnologia?

Ouça e subscreva em: Apple Podcasts | Spotify | Google

Made in Tech EP53 - Moita de Deus 00:00 00:00

Aceda a todos os episódios do Made in Tech (sobre criptomoedas; exploração espacial; guerra Austrália-Facebook com entrevista ao pai do código australiano; Clubhouse; ciência na pandemia; impostos digitais com Margrethe Vestager; ensino à distância): dinheirovivo.pt/podcast/made-in-tech



O autor do novo livro Pax English: A Nossa Tribo explica-nos o que aprendeu sobre a forma como uma língua cada vez mais comum no planeta, o inglês, tem ajudado a derrubar barreiras, inovar mais e melhor e manter a paz. Mais conhecido pelo comentário político na RTP, Moita de Deus já passou pelo jornalismo, publicidade e pelo mundo dos blogs (31 da Armada) e foi um dos criadores do NewsMuseum, um museu dedicado às notícias, aos media e à comunicação.

Pax English: A Nossa Tribo. De Rodrigo Moita de Deus © DR

Pax English é o resultado de quatro anos de viagens pelo planeta e a sua análise sobre a forma como as línguas moldaram países, regiões e conflitos. E como podem voltar a fazê-lo no futuro. O ponto de partida é este:

"Todos nós imaginamos uma tribo como tendo uma base racial, étnica, nacional ou política, mas em África tribo é a língua que falamos. Existem 7102 línguas no mundo. 7102 tribos. Um terço delas pode desaparecer nas próximas décadas: isso seria bom ou mau para a humanidade?

As línguas são o pilar da diversidade cultural, e a diversidade cultural é a base de todos os conflitos.

As línguas dividem as tribos. Será que as línguas também podem unir as tribos?

Em caso afirmativo, estaríamos a fundir-nos numa tribo global? Estaríamos a construir uma paz em inglês? Uma Pax English?"