Money 20/20 Europe abre inscrições para programa de liderança feminina

A conferência Money 20/20 Europe, que vai decorrer em Amesterdão entre 21 e 23 de setembro de 2021, abriu inscrições para o programa de aceleração de liderança feminina RiseUp.

Esta iniciativa tem como objetivo estimular as carreiras de mulheres no sector das finanças e fintechs, oferecendo mentores, oportunidades de networking e planos para acelerar a ascensão a cargos de liderança.

"Na Money 20/20, não vamos parar de chamar a atenção para a desigualdade na comunidade global de fintech", indicou a organização da conferência no anúncio da abertura de inscrições, feito por ocasião do Dia Internacional da Mulher. "Escolhemos desafiar todos os dias com o nosso programa global RiseUp, ajudando a capacitar as líderes diversas da indústria do amanhã."

A conferência descreve o programa como uma resposta à chamada para aumentar a diversidade no ecossistema do dinheiro. "Damos às mulheres líderes do futuro a rede, ferramentas e técnicas necessárias para as ajudar a avançar estrategicamente para o próximo nível da sua carreira."

De acordo com um relatório da Deloitte publicado no final de 2020, a "vasta maioria" dos fundadores de empresas de tecnologia financeira, ou fintech, ainda são homens: apenas 7% do total de fundadores desta indústria são mulheres. A consultora aponta para o problema do financiamento, sublinhando que uma fintech liderada por homens tem maior acesso a capital de risco e que a pandemia de covid-19 agravou a situação.

"O fosso de género no financiamento é especialmente notável durante tempos de incerteza, tal como a atual pandemia e as suas consequências económicas", lê-se no relatório. A Deloitte afirma que as mulheres "parecem ser resilientes e capazes de gerar retornos mais elevados sobre o investimento", mas "não têm acesso igual a oportunidades", tal como acontece em muitas outras indústrias.

As inscrições para o RiseUp estão abertas a todas as pessoas que se identificam como mulheres, sem restrições geográficas, de nacionalidade ou idade.

A Money 20/20 tem edições na Europa, Estados Unidos e Ásia. O programa RiseUp 2021 também será executado nos Estados Unidos, sendo que as inscrições para essa edição, prevista para 24 a 27 de outubro em Las Vegas, abrem em junho.

As informações estão disponíveis no site da conferência.