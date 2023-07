Multivision tem mais de 200 vagas de emprego abertas em Portugal e 10% são totalmente remotas

© Pixabay

A Multivision, empresa que se especializa em serviços de consultoria para as áreas de telecomunicações e Tecnologias de Informação (TI), tem mais de 200 vagas de emprego em aberto em várias regiões do país, sendo que 10% das oportunidades são totalmente remotas e as restantes são em regime híbrido a partir de terras lusas.

As oportunidades são variadas, vão desde projetos em áreas como tecnologia e desenvolvimento de software, até à engenharia de dados em ambientes Java ou .Net, que constituem a maior parte das vagas. Ao nível das localizações, Lisboa, Porto, Aveiro e Coimbra concentram o maior número de vagas, embora existam oportunidades noutras localidades, um pouco por todo o país.

Atualmente, a Multivision conta com 43 parceiros de negócio com necessidades de contratação urgentes. No entanto, Portugal é um país de pequena dimensão e com poucos recursos nesta área, embora muito qualificados, o que leva a empresa a abrir o leque de oportunidades a outros mercados.

"A nossa estratégia foi alargar a procura por profissionais em outros países, como é o caso do Brasil", explica o CEO da Multivision, Edson Leite. A língua e a proximidade cultural tornam Portugal um país atrativo para os profissionais brasileiros que, aliás, já representam 50% dos colaboradores da Multivision.