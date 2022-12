Musk está à procura de novos investidores para o Twitter

Logótipo do Twitter. © Olivier DOULIERY / AFP

Dinheiro Vivo 17 Dezembro, 2022 • 13:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O novo dono da rede social Twitter está a bater à porta de investidores para angariar fundos para a plataforma. Ross Gerber, presidente e CEO da Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, disse à agência Reuters que foi contactado por um representante de Elon Musk a oferecer ações da empresa por 54,20 dólares, o mesmo preço que Musk pagou para ficar com o controlo da rede social.

Já na sexta-feira, adianta ainda a Reuters, a plataforma Semafor noticiava que Jared Birchall, diretor do "family office" de Elon Musk, estava a contactar potenciais investidores para o Twitter.

Desde que Musk tomou o controlo da rede social que os anunciantes estão em fuga, preocupados com a política de monitorização de tweets assumida pelo empresário, sublinha a Reuters. Esta semana a plataforma suspendeu as contas de vários jornalistas críticos da atuação de Musk, tendo este voltado entretanto atrás. "As pessoas falaram. As contas que publicaram a minha localização vão ver a sua suspensão levantada", escreveu o milionário, no Twitter.

Segundo a Reuters, as receitas da plataforma estão a sofrer e a dificultar o pagamento dos juros da dívida de 13 mil milhões de dólares contraída por Musk para comprar a companhia.

A agência avança ainda que Musk vendeu no início da semana mais um lote de ações da Tesla, a construtora automóvel que também lhe pertence, no valor de 3,6 mil milhões de dólares, elevando para quase 40 mil milhões o valor arrecadado com a venda de títulos desta empresa este ano.