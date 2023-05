My Cyber. Uma aplicação portuguesa de segurança informática para empresas

Rui Pereira da Silva, CEO da HCCM Consulting © Direitos Reservados

Uma equipa de seis engenheiros portugueses da HCCM Consulting desenvolveu, durante o último meio ano, uma aplicação inovadora em Portugal, a My Cyber, destinada a apoiar as empresas na proteção de dados ao nível informático.

A solução está vocacionada, em especial, para as empresas que prestam serviços essenciais e gerem infraestruturas críticas, seja da Administração Pública ou privadas, esclarece Rui Pereira da Silva, CEO da HCCM.

O novo recurso surgiu da necessidade de responder às obrigações impostas por legislação comunitária, que entrou em vigor em Portugal em 2021, que impõe às entidades públicas um conjunto de procedimentos no âmbito da proteção de ataques informáticos.

Várias dessas obrigações são relativas ao reporte que as empresas têm de fazer ao Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), como: identificar o ponto de contacto permanente e o responsável de segurança; inventariar e comunicar todos os ativos essenciais; fazer análises de risco aos ativos que garantem a continuidade do funcionamento das redes; elaborar e manter atualizado um plano de segurança; notificar os incidentes com impacto relevante; além de elaborar um relatório anual das atividades realizadas e dos incidentes ocorridos.

Dada a multiplicidade de procedimentos, a My Cyber apresenta-se como uma ferramenta de "apoio à manutenção da conformidade" com a legislação, neste caso, o Decreto-Lei 65/2021, que regulamenta o regime jurídico da segurança do ciberespaço. Dito por outras palavras, "permite ajudar as empresas a verificar se cumprem os requisitos da lei", simplifica Rui Pereira da Silva.

O desenvolvimento da aplicação representou um investimento de 250 mil euros ao longo dos seis meses de investigação, um prazo considerado "curto", graças à tecnologia usada da OutSystems, um dos sete unicórnios portugueses, do qual a HCCM é parceira. "A plataforma low code da OutSystems viabilizou a criação da My Cyber", detalha o gestor.

Com sede em Lisboa e escritórios no Porto, a consultora tecnológica, com 120 trabalhadores, celebra este ano 26 anos, tendo nascido com outro nome (NetPeople, do grupo ParaRede) e outros acionistas. Neste momento, e desde 2021, a HCCM é uma multinacional integrada no grupo Aman, de capital israelita, sediado em Telaviv.