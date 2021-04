"Nada substitui a magia do evento presencial, mas o online pode ser o extra". Paddy Cosgrave

Paddy Cosgrave na Web Summit 2019 © Filipe Amorim / Global Imagens

A partir de uma área remota na Irlanda, em pleno campo - em Donegal, onde a sua mulher tem o já famoso negócio de camisolas de lã -, Paddy Cosgrave falou connosco sobre o evento irmão da Web Summit, Collision, que começa terça-feira no Canadá (embora seja na prática totalmente online).

Noutra altura, o CEO da Web Summit estaria em Toronto, no Canadá, para começar o Collision presencial (de 20 a 22 de abril), mas os efeitos da pandemia levam a novos hábitos, ainda assim garante que "os eventos presenciais não vão acabar porque nada os substitui" e dá o exemplo de Israel, "onde a euforia de poder ir a eventos e voltar a algum tipo de normal é contagiante".

O gestor irlandês admite que nada será como era e "fará sentido", inclusive já para a Web Summit em novembro, o uso da plataforma remota criada o ano passado para que os participantes possam "preparar melhor a experiência presencial que vão ter, escolher pessoas para se reunir e eventos a que ir", algo que também pode permitir contactos após o evento presencial. "Mas nada substitui por completo o evento presencial", garante.

Contingente português no Collision

Sobre o Collision, este ano "há um grande contingente português a participar, com mais de 2200 estudantes através do Ministério da Ciência a estarem presentes", bem como 100 startups, 80 que vão mesmo estar em Toronto - o que poderá permitir encontros com investidores. Cosgrave admite que há várias prometedoras e vão de setores tão díspares quanto fintech (Alfredo AI) ou biotecnologia (Neroes).

Dos 32 mil participantes do evento online o ano passado (mais do que no presencial do ano anterior), agora vão ser mais de 40 mil de mais de 100 países. "O ano passado, em junho, o Collision foi o primeiro grande teste à nova plataforma online, ganhámos a confiança de parceiros e participantes", explica, admitindo que o Mingle (os encontros rápidos e ao acaso com outros participantes) tem sido a maior surpresa.

Entrevista no podcast Made in Tech:

Made in Tech EP23 pt1 - Paddy Cosgrave: Web Summit, Collision e o futuro dos eventos 00:00 00:00

Ouça e subscreva em: Apple Podcasts | Spotify | Google | Castbox

E como será a Web Summit em novembro?

A incerteza é a palavra de ordem, dependendo da vacinação (passaportes de vacinas) e das restrições na altura. "Será o governo português a decidir quantas pessoas podem estar", admite, dando o exemplo do MWC, evento de aparelhos móveis em Barcelona, em junho, que "será um bom barómetro".

Paddy anuncia ainda que, em princípio, em novembro, os maiores organizadores de eventos do mundo vão juntar-se em Lisboa para discutir o futuro dos eventos "e talvez alguns até se possam mudar para lá" até porque a FIL e Altice são óptimos, "mas esperemos que o tamanho da FIL aumente como prometido". Até agora "não há indicações nenhumas de que não vá aumentar de tamanho, temos de esperar".

Paddy lembra mesmo que Sevilha e Bilbau têm espaços com o dobro do tamanho da FIL e a presença de várias conferências internacionais favorece "um turismo de maior qualidade, que gasta mais e perturba menos a cidade", admitindo que os chineses são uma boa oportunidade turística (e Dublin bem tenta atrair turistas chineses "que gastam mais").

Soubemos já em dezembro, a propósito da Web Summit online, que o cancelamento não esteve em cima da mesa com o Governo, embora o pagamento de 11 milhões se tenha mantido (se acontecesse a empresa de Paddy teria a receber um valor avultado de indemnização e havia interessados na Ásia em ter o evento).

"O que digo é que nada compete com os eventos presenciais, há algo mágico e irrepetível, mas online é bem melhor do que nada e acho que provámos isso também fazendo diferente"

Feedback positivo

Paddy admite que o feedback do governo português, tal como do canadiano a propósito da Collision, foi "muito bom" porque "tiveram experiências de outros eventos online e viram a diferença que fez construirmos algo de raiz com a liberdade e eficácia que isso permite".

Dá ainda o exemplo das várias agências e institutos do Estado português que conseguiram mais reuniões e relações profissionais de interesse online do que no evento presencial, "o que é interessante" e daí a ideia é disponibilizar a plataforma online antes do evento de novembro para facilitar contacto com delegações estrangeiras (ou de startups com investidores) antes de chegaram a Lisboa, para ter uma experiência presencial mais eficiente e rica à partida.

Web Summit online, o evento mais global de sempre

Ainda assim, reconhece que online a Web Summit de dezembro - com mais de 100 mil participantes - foi o evento mais global do que fizeram (e Lisboa "bebeu" desse alcance), chegando mais facilmente a participantes de locais no mundo que dificilmente viriam a Lisboa da Ásia, América do Sul e do Norte e "isso pode ter um impacto incrível para o futuro a longo prazo".

Um dos sonhos de Cosgrave para breve (se for possível já em novembro) é usar as noites em Lisboa e as várias salas de espetáculos para ter conferências com alguns oradores mais significativos com mais tempo, de uma ou duas horas. Sobre o futuro dos eventos, além da experiência híbrida (com preparação online antes do evento presencial), admite que com a chegada da Apple este ano aos óculos de realidade aumentada "pode haver mudanças significativas no futuro".

Licenciar software para eventos é aposta sem pressa

Na base da Web Summit, há 10 anos, "está a convicção que podemos fazer as conferências melhores com software, algum é imperceptível mas faz a diferença na experiência, além da logística". Daí, aliada à nova plataforma de conferências remotas, começaram a ter pedidos de licenciamento de software e acederam pela primeira vez em ceder ONU em março.

Este verão devem mesmo criar uma empresa para o efeito, além da Connected Intelligence Limited - que é a empresa da Web Summit. "A lista de espera é grande, mas estamos a ser cautelosos, temos muitas ideias, certo é que queremos fazer isto bem e tornar o nosso produto apetecível, como a Porsche faz quando lança um novo modelo".

Ou seja, primeiro vão ceder só a alguns eventos selecionados e depois, até 2025, devem disponibilizar para todo o tipo de eventos, dentro das empresas ou mais globais", admite Cosgrave, dando o exemplo do modelo de negócio da Pixar nas animações computadorizadas ("têm os filmes de referência, mas depois começaram a licenciar parte da tecnologia a outros sem tirar força à marca Pixar").

Investimento na Hopin valoriza 100x

Já sobre os investimentos feitos, no início de 2020, Cosgrave apostou na plataforma de conferências remotas londrina Hopin. "Em 12 meses valorizou mais de 100 vezes, mas vejo o potencial deles como uma plataforma colaborativa para o dia a dia, para empresas", explica.

A Hopin é uma plataforma de eventos online que pode parecer rival da Web Summit - e a sua plataforma remota -, mas Cosgrave explica que tem valências diferentes e é investidor nessa mesma empresa - através do fundo de investimento Amaranthine (lançado em 2018 com 50 milhões de euros). "É a startup europeia com mais crescimento o ano passado", diz, acrescentando que: "nunca tinha feito um investimento assim".