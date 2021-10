Não consegue aceder ao Facebook, Instagram e WhatsApp? Estas redes sociais estão 'em baixo'

Facebook © Unsplash

Segundo o site Down Detector, a rede social Facebook está com alguns problemas deste as 16h39 desta segunda-feira. Problemas também afetam o Messenger, WhatsApp e Instagram.

Pouco depois das 16h30, o site Down Detector, que permite aos utilizadores dar conta de erros em serviços digitais de várias empresas, indicava um pico de relatos de erro. Por essa hora, pouco mais de 2600 utilizadores tinham reportado dificuldades no acesso.

Também as redes sociais WhatsApp e Instagram estão 'em baixo'. No caso da rede social Whatsapp, 3500 utilizadores reportaram erros. E no Instagram foram 2600 os alertas emitidos.

De acordo com os relatos dos utilizadores, no Facebook e Instagram as dificuldades estarão a ser sentidas na atualização dos feeds e na partilha de conteúdos.