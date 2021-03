Não consegue utilizar o Facebook? Rede social está 'em baixo'

© Unsplash

A rede social Facebook estará 'em baixo', com os utilizadores a reportar erros no site Down Detector.

Poucos minutos antes do meio-dia desta quarta-feira, o site Down Detector, que permite aos utilizadores dar conta de erros em serviços digitais de várias empresas, indicava um pico de relatos de erro. Por essa hora, pouco mais de 2 900 utilizadores tinham reportado dificuldades no acesso.

Esta dificuldade estará também a ser sentida noutros produtos do universo Facebook, como o serviço de mensagens WhatsApp ou o Instagram.

No caso do WhatsApp, o pico de queixas dos utilizadores também começa poucos minutos antes do meio-dia, com pelo menos 2 286 utilizadores a indicar problemas.

Já no Instagram, são contabilizadas 2 153 queixas de erros.

De acordo com os relatos dos utilizadores, no Facebook e Instagram as dificuldades estarão a ser sentidas na atualização dos feeds.