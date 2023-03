Não há recuperação: vendas de smartphones, PC e tablets vão cair em 2023

A consultora IDC reviu em baixa as suas previsões para as vendas mundiais de computadores, tablets e smartphones. O mercado de PC deverá sofrer uma contração de 10,7% este ano, enquanto o segmento de tablets vai assistir a uma quebra de 12% e os smartphones vão recuar 1,1%.

Isso significa que a recuperação foi adiada para 2024, devido a "contração da procura e condições macroeconómicas desafiantes."

No caso dos smartphones, a redução será maior entre dispositivos Android (-1,2%) que iOS (-0,5%), embora estejamos a falar de volumes díspares (967.7 milhões de Androids e 225 milhões de iPhones).

No próximo ano, espera a consultora, será possível que o mercado de computadores e tablets regresse a níveis pré-pandemia. Os smartphones deverão crescer 5,9% em 2024.

"Com o aumento dos cursos e desafios continuados na procura do consumidor, os fabricantes estão bastante cautelosos em relação a 2023", referiu a analista Nabila Popal. O 5G vai representar 62% dos smartphones vendidos este ano, e essa percentagem crescerá para 83% em 2027.

Um dado interessante é que os dobráveis já deverão atingir um volume de 22 milhões de unidades este ano, o que é um aumento de 50% que acontece enquanto o mercado geral cai.

Já no mercado dos computadores e tablets, a expectativa é de que as vendas combinadas caiam 11,2%, totalizando 403.1 milhões de unidades (260.8 milhões de PC e 142.3 milhões de tablets).

"Este vai ser um ano de resiliência para os fabricantes de dispositivos de computação pessoal", notou a analista Linn Huang. "Inventário em excesso, procura em queda e macros a recuar vai continuar a aplicar pressão negativa tanto nos volumes como preços de venda, antes de um regresso ao crescimento nos próximos dois anos", frisou.

O ponto positivo é que a procura no segmento comercial continuará robusta, tanto das empresas como das escolas. Além disso, sublinhou o analista Jitesh Ubrani, a descontinuação do Windows 10 vai levar a uma renovação do parque informático em 2024 e 2025. Na educação, os tablets Android e Chromebooks vão continuar a crescer. A IDC antecipa que dispositivos baseados em Microsoft e Google irão crescer mais rapidamente que os produtos Apple, que não goza de adoção alargada por clientes comerciais.