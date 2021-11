Nas noites da Web Summit tenta-se conversar até ficar sem voz

Com o crachá da Web Summit e um código QR é possível trocar contactos em poucos segundos. © Harry Murphy/Web Summit

Quando a Web Summit acaba na FIL e no Altice Arena, o dia ainda vai a meio para muitos dos participantes na cimeira tecnológica. A Night Summit começa depois das 18 horas e só acaba quando os participantes quiserem - até porque no dia seguinte há mais feira. Só que a noite é muito diferente para quem não conhece investidores ou para quem já está no radar das sociedades de capital de risco.

Na edição de 2021, o momento ganha ainda mais importância, depois de mais de um ano em que a pandemia praticamente impediu os encontros presenciais e as festas ficaram confinadas a convívios remotos com cada um na sua casa.

Quem ainda não conhece um investidor tem de passar a noite no Cais do Sodré e ficar pela rua Cor de Rosa a tentar encontrar alguém com o crachá que poderá valer alguns milhares de euros na hora de receber financiamento.

Quem já está no radar das sociedades de capital de risco tem bem mais vantagens: pode reencontrar a pessoa que injetou dinheiro na sua startup cara a cara ou então preparar o terreno para nos próximos meses levantar mais capital.

Seja na rua ou num espaço fechado, o maior desafio é conseguir conversar: o barulho incessante da música impede trocar muitas palavras e obriga a muita proximidade...sem máscara e pouco certificada. Foram raras as vezes em que foi pedido o comprovativo da vacinação ou da testagem para a covid-19.

Entre as exceções, assinala-se a festa promovida pela incubadora de empresas Factory, no seu espaço no Hub Criativo do Beato e que incluía um jantar. Para deixar as várias dezenas de convidados completamente à vontade, foram feitos testes rápidos à entrada.

Sara Guimarães Gonçalves é uma das participantes na Night Summit. Lidera a Actif, plataforma de exercícios desenvolvida a partir de inteligência artificial e que pretende promover o envelhecimento ativo. "Como estamos à procura de capital, precisamos de encontrar investidores internacionais, da Alemanha e do Reino Unido. São relações que começamos a criar agora e que podem vir a ser importantes no futuro", destaca a co-fundadora da startup, no meio do barulho.

Já Pedro Santos Vieira, sócio da sociedade de capital de risco Shilling, é o organizador de uma das festas da Night Summit... reservadas a convidados. "Pensámos muitas vezes se faríamos uma festa nesta Web Summit. Mas depois percebemos que precisamos de internacionalizar a nossa marca e de promover o nosso novo fundo. A cimeira deste ano é a primeira oportunidade de nos mostrarmos ao mundo e as pessoas vêm com mais predisposição para conhecer coisas novas."

A representar a tecnológica financeira Molie, Sangita Sharma tinha acabado de chegar a Lisboa quando a encontrámos num encontro que seria só para investidores... e que acabou por reunir alguns startups de cinco sociedades de capital de risco internacionais.

Ainda sem identificação oficial, Sangita veio à festa "por causa do ambiente exclusivo e da possibilidade de finalmente conhecer os investidores dos quais só ouvira falar remotamente".

Com milhares de convidados com muito menos voz, a Web Summit segue para o penúltimo dia e para a última grande noite de convívio pós-cimeira.