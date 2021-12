Natixis Portugal oferece cursos de programação aos filhos dos trabalhadores

Escritórios da Natixis no Porto © DR

A Natixis vai oferecer ​​60 cursos online de programação aos filhos, entre os 7 e os 17 anos de idade, dos funcionários, anunciou esta quarta-feira o banco francês, que tem um hub na cidade do Porto. Os cursos vão decorrer na primeira semana de janeiro, sendo esta uma forma de ocupar os jovens enquanto não regressam às aulas.

Em comunicado, a empresa explica que os cursos foram desenhados à medida de cada faixa etária, tendo uma duração total de seis horas (divididas em três sessões de duas horas).

De acordo com a ommunication & Marketing Manager da Natixis em Portugal, Nádia Leal Cruz, o objetivo da iniciativa é "proporcionar aos mais novos a oportunidade de iniciarem a sua aventura no mundo da programação, aproximando-os da profissão dos pais de forma divertida".

"Estas aulas desenvolvem o raciocínio lógico, a capacidade de resolução de problemas, a criatividade e o pensamento crítico. Pretendemos, ao mesmo tempo, apoiar os trabalhadores que têm de conciliar o trabalho com o acompanhamento dos filhos", explica.

Os filhos dos funcionários da Natixis com idades entre 7 e 9 anos poderão frequentar o curso "Web Dev Kids", em que são abordadas as bases da Web. "As crianças vão aprender a fazer a sua própria página na Internet, o que são direitos de autor e como se aplicam nesse contexto. A ferramenta utilizada será o WIX", revela a empresa.

Para os jovens que têm entre 10 e 12 anos, o curso será o "Roblox Adventure", durante o qual se aprendem bases de programação utilizando a linguagem LUA para criar jogos no Roblox, tendo como inspiração cenas de filmes de animação conhecidos.

Os mais velhos, entre os 13 e os 17 anos, vão poder aprender, no curso "Unity Game Arena", modelação 3D e programação na plataforma profissional de desenvolvimento de jogos Unity. Vão criar um jogo de arena 3D.

As formações são desenvolvidas com o apoio da Happy Code, uma escola de programação e desenvolvimento de aplicações do Porto, focada em ensinar os mais novos.