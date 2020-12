Negócio da portuguesa BI4ALL cresceu apesar do ano atípico

José Oliveira, CEO da BI4ALL. © DR

José Oliveira, CEO da empresa portuguesa BI4ALL, dedicada a soluções de analítica e business intelligence, recorda que 2020 tinha tudo para ser "um ano promissor". "Temos crescido sempre a dois dígitos, de 2018 para 2019 crescemos 38%. A estimativa era de passar de 16 para 20 milhões , já percebemos que não vamos conseguir lá chegar", resume. "O problema é que é um ano atípico", lamenta.

"Vamos acabar nos 17,5 milhões; no ano passado estávamos nos 16 - mesmo assim não é mau. Tínhamos as previsões todas montadas, a estrutura... Temos de ter uma estrutura de pessoas preparadas. Os resultados nem são maus, vão ser positivos, mas é um ano completamente atípico. Não há modelos preditivos que consigam estar em cima de uma pandemia desta natureza, que ninguém previa. Os números são bons mas não são os expectáveis."

Com o mercado internacional a representar uma dimensão significativa do volume de negócios da BI4ALL, a empresa "já estava a trabalhar cerca de 80% em modelo remoto", o que fez que "projetos e clientes de certa forma se mantivessem mais ou menos estáveis, dependendo dos setores de atividade", diz José Oliveira. "Tivemos alguns que se mantiveram a rolar, como as farmacêuticas, mas outros clientes caíram; no setor dos transportes tivemos quebras de faturação significativas."

Apesar de já estar habituada ao modelo remoto, a empresa reconhece que sentiu impacto "em termos de capacidade e da relação com os clientes", muito devido ao facto de a atividade das empresas ter passado para o ambiente doméstico. "É mais complicado. Este "normal" esperamos que não seja o normal e que seja temporário, que passe rapidamente."

Num ano diferente, em que a economia congelou e a forma de trabalhar dá sinais de que não voltará a ser a mesma, a BI4ALL deixa 2020 para trás e já traça planos para 2021. "Quero acreditar que, no fim do primeiro trimestre, a máquina comece a rolar. 2020 já passou, estamos muito focados no damage control, em garantir que a situação e as pessoas se mantêm estáveis, garantir que há um acompanhamento forte do lado dos clientes, como dos consultores."

Outro objetivo que a pandemia não permitiu atingir foi a meta dos 300 trabalhadores. A BI4ALL contrata maioritariamente consultores com perfis académicos ligados à engenharia. "Não chegámos lá, estamos na fronteira, com 280 pessoas", explica o CEO. No próximo ano, a empresa pretende contratar, mas o número final de pessoas ainda não é certo. "Vai depender dos objetivos" que sejam traçados.

E tudo depende de quando a máquina começar a "rolar". "Primeiro é preciso estabilizar, mas isso não depende só de nós, depende de toda uma máquina e de esta maré negra passar, parar e começar a ver-se aquilo que sobra entre os cacos."

Também em 2021 estará totalmente finalizado o projeto de escritório, que ao longo de 2020 cresceu para os 8 mil metros quadrados. Com a possibilidade de um novo paradigma de trabalho misto, com teletrabalho e modelo presencial, José Oliveira admite que "não sabe se o escritório é demasiado grande" só para a empresa, "mas isso será uma discussão que virá mais tarde".

A empresa tinha planeado uma aposta na internacionalização, nomeadamente no mercado suíço. E para o próximo ano pretende prosseguir o plano, garante. "Tínhamos definido a Suíça como com um conjunto de ações definidas. Para 2021 continuamos com a mesma estratégia, mas estamos ainda a pensar se será uma boa abordagem pôr todos os trunfos num só país ou se fazemos uma aposta um bocadinho mais alargada."