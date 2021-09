Netflix: ir ao cinema será algo menos frequente e mais caro

A pandemia de covid-19 veio acelerar uma tendência que já estava em curso com a revolução do streaming: habitou as pessoas a verem estreias em casa. E não há volta atrás, disse o co-CEO e diretor de conteúdos da Netflix, Ted Sarandos, durante a Code Conference, em Los Angeles.

"Penso que a ida às salas de cinema será menos frequente e mais cara, e as pessoas vão fazê-lo mais para saírem de casa e fazerem alguma coisa", afirmou o executivo. "Acredito que ver a estreia de filmes em casa, no grande ecrã da televisão e no seu sofá confortável, é ótimo e difícil de bater", continuou. "Mas se a pessoa quer sair, também não conseguimos competir com isso."

Sarandos falava no dia de abertura da Code Conference, organizada pela Vox Media, numa conversa com Kara Swisher sobre Hollywood, a guerra do streaming e os planos para o futuro.

O responsável considerou que haverá cada vez menos espaço para dramas centrados em personagens no cinema, ao contrário do que está a acontecer no streaming. No entanto, Sarandos avisou para o perigo de usar os dados de audiência e envolvimento com demasiada atenção para escolher os conteúdos que vão ser criados e promovidos.

"A engenharia reversa aplicada ao contar de histórias é um desastre", considerou. Sarandos exemplificou com "Bridgerton", uma das séries mais populares da cadeia, que "no papel não parecia uma série de sucesso comercial."

Questionado sobre a fadiga com cada vez mais subscrições e um número crescente de séries e filmes a serem lançados semanalmente, o executivo afastou a ideia de que haja demasiado conteúdo. "Não é tudo para uma pessoa", afirmou. É por isso que a Netflix continua a afinar o seu motor de recomendações, que é "melhor a recomendar que os vossos amigos", disse.

"A única coisa pior que uma lista de um milhão de títulos é uma lista de 10 milhões de títulos", gracejou.

Sobre o que está atualmente em ascensão, Sarandos destacou a série sul-coreana "Squid Game" e disse mesmo que pode tornar-se no conteúdo mais visto de sempre da história da Netflix. Os investimentos em conteúdos próprios vão continuar a crescer - até porque cadeias que antes lhes vendiam conteúdos agora competem com eles, como NBC e Disney - e o foco será manterem-se "desejáveis" para os consumidores.

"Estamos a competir connosco próprios", afirmou Sarandos. "O que nos preocupa é a execução interna a uma escala enorme", continuou, dizendo que esse é um desafio maior que o crescente número de concorrentes a entrar na guerra do streaming.

Ainda assim, o executivo ressalvou que a Netflix não quer cometer o mesmo erro que outros cometeram com a empresa quando esta entrou na produção de conteúdos: "Penso que nos subestimara. Não queremos fazer o mesmo."

Os conteúdos próprios vão manter a Netflix relevante, sendo que Sarandos afastou a ideia de verticalizar ou investir, por exemplo, em transmissões de desporto ao vivo ou outros formatos. Também encolheu os ombros em relação a comprar empresas. "Sempre fomos mais construtores que compradores", replicou.

A Code Conference decorre até quinta-feira, de forma presencial, em Los Angeles.