Netflix perdeu 200 mil clientes no primeiro trimestre e prevê ainda pior até ao verão

Após o fecho do mercado na terça-feira, as ações da Netflix tombaram mais de 25% nas trocas fora-de-horas, espelhando o horror dos investidores perante os números catastróficos que a empresa divulgou. A plataforma de streaming perdeu 200 mil assinantes no primeiro trimestre de 2022, fixando a base de clientes em 221,6 milhões. Foi um choque para o mercado, que esperava um abrandamento no crescimento mas não a perda de utilizadores. A orientação era de que o serviço teria um crescimento de 2,5 milhões de assinantes neste período.

As receitas da gigante norte-americana até subiram 9,8%, para 7,8 mil milhões de dólares, mas os lucros caíram de 1,7 para 1,5 mil milhões em relação ao homólogo.

Pior ainda foi a previsão no curto prazo. A Netflix prevê perder dois milhões de assinantes no segundo trimestre de 2022, que decorre neste momento. Eis como o conselho de administração explicou o que está a acontecer na carta aos investidores que acompanhou a apresentação de resultados:

"O streaming está a ganhar [à televisão] linear, como prevíamos, e os títulos da Netflix são muito populares globalmente. No entanto, a nossa penetração relativamente elevada - quando se inclui o grande número de lares que partilham contas -, combinada com a concorrência, está a criar ventos adversos no crescimento das receitas."

A empresa disse que o impulso dado ao streaming pelo confinamento durante a covid-19 "obscureceu" este cenário até há pouco tempo. E é por isso que o plano é agora melhorar o serviço e alcançar "uma monetização mais eficaz da partilha multi-lar."

Além dos 221,6 milhões de clientes, a Netflix estima que o serviço esteja a ser partilhado com mais 100 milhões de lares. Não é que a percentagem da partilha de contas tenha mudado muito; o que acontece é que esta partilha "torna mais difícil crescer o número de assinantes em muitos mercados", um problema que ficou em segundo plano durante o boom da covid.

Além destas questões, a Netflix salientou também os fatores externos que estão a influenciar o seu desempenho de forma negativa: abrandamento do crescimento económico, aumento da inflação, a disrupção continuada da pandemia e a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Netflix viu, inclusive, um abrandamento do negócio na Europa Central e de Leste em março, atribuindo-o à guerra na Ucrânia.

Uma vez que antecipa a continuação de todas estas tendências, a empresa prevê perder dois milhões de assinantes no trimestre atual, ainda assim estimando um aumento das receitas na ordem dos 10%.