Netflix reforça no gaming com a compra da criadora do jogo The Walking Dead

Netflix reforça posição no gaming e compra estúdio finlandês Next Games

Uma das apostas mais recentes da Netflix é o mercado dos videojogos. A plataforma de streaming pretende investir cerca de 68 milhões de euros na compra de um grande criador de gaming, o estúdio finlandês Next Games, num negócio que poderá estar concluído até junho.

Com uma vasta experiência em desenvolvimento de jogos, nomeadamente para dispositivos móveis, a finlandesa que está em processo de aquisição pela Netflix é responsável pela criação de títulos adaptados à oferta da plataforma, como por exemplo a série Stranger Things ou The Walking Dead.

De acordo com a publicação espanhola El País, a compra deverá estar concluída no final do segundo trimestre de 2022, uma vez que a Next Games conta já com as autorizações de todas as entidades envolvidas. Em 2020, a empresa alcançou receitas de 27,2 milhões de euros e atualmente tem 120 trabalhadores. Relativamente ao acordo, a criadora sublinha a sua importância, uma vez que a Netflix será a grande impulsionadora da criação de jogos que tenciona lançar no futuro.

"Estamos muito entusiasmados com a inclusão da Next Games na Netflix como um estúdio de referência numa região estratégica e com talento no mercado, expandindo as nossas capacidades no gaming. Apesar de estamos agora a entrar nos jogos, estamos confiantes que juntamente com a Next Games vamos construir um portfólio de jogos de classe mundial que vão fazer as delícias dos nossos subscritores em todo o mundo", afirmou Michael Verdu, vice-presidente para o gaming da Netflix

Modus Operandi incomum

Esta é uma das poucas aquisições que a Netflix fez ao longo da sua história - num total de cinco. Ainda que seja uma grande empresa, a plataforma de streaming tem optado por "dar passos inteligentes", refere o El País, já que o segmento de jogos não exige o mesmo tempo que o da criação multimédia. De acordo com a publicação, esta é uma nítida estratégia de posicionamento que verá resultados, uma vez que os serviços de streaming estão em grande escalada e enfrentam uma forte competição.

Espera-se que a Netflix explore as licenças para as séries que já produziu para que possa alavancar a sua posição no mercado dos videojogos. Ao fazê-lo, produções como Ozark, The Witcher e Lost in Space, conhecidas mundialmente, poderão ver uma adaptação para jogo de smartphone.