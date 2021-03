Netflix testa opção para controlar partilha de palavras-passe

Netflix. © PAULOS PRANGER

A Netflix estará a fazer um teste ligado à partilha de palavras-passe de contas com subscrição do serviço de streaming. Este novo teste foi avançado pelo Streamble e, entretanto, confirmado através de fonte oficial à BBC e à CNBC.

De acordo com algumas estatísticas, quase um terço dos utilizadores da Netflix partilha conta com pelo menos outra pessoa (dados da empresa de análise Magic). Afinal, mesmo a subscrição base do serviço permite a criação de perfis para visualizar conteúdos no smartphone, computador ou no televisor.

Se ao longo dos últimos anos a Netflix não tem realizado ações dedicadas a evitar a partilha de palavras-passe, algo terá mudado entretanto. Através deste teste, alguns utilizadores estarão a receber uma notificação onde é possível ler "Se não vive com o dono desta conta precisará de uma conta própria para continuar a assistir".

À CNBC, um porta-voz da empresa de streaming assegurou que a Netflix realiza "centenas" testes por ano, com um grupo limitado de utilizadores. "Este teste foi criado para ajudar a garantir que as pessoas que estão a utilizar as contas Netflix têm autorização para isso".

De acordo com estas indicações, este teste poderá não ser sinónimo de uma "caçada" alargada à partilha de passwords mas sim de segurança de conta.

A Netflix anunciou este ano que tinha chegado à marca dos 200 milhões de subscritores a nível global. Devido à expansão de outro serviços de streaming, a empresa tem agora como principais concorrentes a HBO, que detém o HBO Max, ou o serviço de streaming da Disney, o Disney+.