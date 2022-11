Networking, aprender e conhecer. Qual a expectativa antes da Web Summit abrir portas

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

Esta terça-feira, 1 de novembro, especialmente ao início da tarde, o Parque das Nações, em Lisboa, encheu-se novamente de uma multidão - são esperadas cerca de 70 mil pessoas - originária de vários países. O motivo? A abertura da Web Summit que vai na sua sétima edição. A primeira depois terem sido eliminadas todas as restrições para combater a covid-19.

Está é a primeira vez de Dorian Belhaj, da francesa Sfeir, não só na Web Summit como em Lisboa. Quando questionado sobre quais as expectativas a resposta foi imediata: dar a conhecer a empresa que há cerca de 15 anos ajuda as empresas na sua transição digital. Uma tarefa importante, dado que é o único membro da empresa presente no evento que reúne tecnológicas, startups e investidores.

Dorian Belhaj aguarda pelo início da Web Summit 2022, no Parque das Nações, em Lisboa © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Bernhard Mueller, consultor austríaco, por seu lado não é um estreante de visita à capital portuguesa. A presença na Web Summit - a primeira - tem como objetivo ficar a par das últimas tendências e ter contacto com temas como a criptomoeda e blockchain - as suas áreas e onde presta consultoria. Após o evento ainda vai ficar mais uns dias a "curtir" a cidade.

Bernhard Mueller aguarda pelo início da Web Summit 2022, no Parque das Nações, em Lisboa © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Já Ayokunnumi Olugbemiro, da Liberta Leasing, uma fintech da Nigéria, assume que veio até Lisboa, e mais precisamente à Web Summit, para aprender. A sua empresa por enquanto só tem negócio dentro do país de origem, mas o objetivo é crescer para o resto do continente africano.

Ayokunnumi Olugbemiro aguarda pelo início da Web Summit 2022, no Parque das Nações, em Lisboa © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Estes são três testemunhos dos milhares de pessoas que, durante quatro dias, vão encher a Web Summit nos seus vários espaços - o Meo Arena e os cinco pavilhões, além das tendas exteriores.

A sessão de abertura vai contar com os discursos de Olema Zelenska, primeira dama da Ucrânia, Lisa Jackson, VP Environmental Initiatives da Apple, Changpeng Zhao, co-fundador e CEO da Binance, António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Katie Prescott, Technology Business Editor no The Times, Misan Harriman, Chair e fundador do Southbank Centre e Paddy Cosgrave, CEO e fundador do WebSummit.