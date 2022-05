Networkme. Caça aos talentos liga alunos do superior às empresas numa plataforma

Os dois fundadores da Networkme, Felipe Vieira (à esq.), CEO, e Marcelo Manteigas, CTO © DR

O aumento da concorrência pelo talento e a escassez no mercado de competências - em áreas essencialmente tecnológicas - levam a novos caminhos de empregabilidade. A ideia de ligar os estudantes universitários ao mercado de trabalho não é nova, mas é uma estratégia que ganha força numa altura em que é essencial acelerar a construção de carreiras dos mais jovens, mais enquadradas com as necessidades do mercado e de longo prazo. A startup portuguesa Networkme, através da sua plataforma online, promete criar uma rede de contacto direto entre estudantes e profissionais, empresas e universidades.

Em 2019, Felipe Vieira, hoje com 24 anos e cofundador da Networkme, era ainda estudante na licenciatura em Gestão, no ISEG, quando participou num estudo que envolveu cerca de 500 alunos onde se concluía que 82% deles não sabiam que carreira queriam seguir. E foi isso que o deixou a pensar. "A transição para o mercado de trabalho é uma fase que tira o sono de qualquer estudante e que cada vez mais é necessário que a interação entre o jovem e o mercado de trabalho comece mais cedo. Por isso, criámos a Networkme", explica o CEO desta startup incubada na Demium Startups e acelerada pelo programa Microsoft for Startups, lançada em setembro de 2021, em plena pandemia e numa era em que a escassez de talentos se acentuou, fruto também do aumento do trabalho remoto e a possibilidade de trabalhar a partir de um país para outro.

"Encontrar o propósito profissional é talvez das tarefas mais difíceis para o jovem profissional. Com a Networkme queremos tornar esta jornada de descoberta e desenvolvimento mais clara e acessível, para que estes jovens comecem a sua caminhada bem direcionados e prontos para os desafios que os esperam", acrescenta Marcelo Manteigas, que aos 25 anos é chief technology officer e o outro cofundador da startup que já recebeu 160 mil euros de investimento em ronda pre-seed.

A plataforma Networkme ajuda gratuitamente os estudantes a descobrirem qual a carreira que querem seguir, a prepararem-se para abraçar uma profissão e a construírem um perfil mais adaptado às necessidades do mercado. Paralelamente, são já 41 as empresas parceiras (e estão sempre a surgir mais), como a NOS, Amazon Web Services, Jerónimo Martins, Navigator Company, BNP Paribas, Sonae, Synopsys, Banco Credibom, Askblue, Natixis, Infineon, Moneris, que procuram atrair jovens talentos. Através de um algoritmo, a Networkme recomenda ao aluno, com base no seu perfil, quais os melhores entre mais de mil mentores profissionais para o ajudar e quais os eventos e iniciativas que mais se adaptam aos seus interesses.

"A jornada de um utilizador da Networkme passa por três principais fases: descoberta de carreira, desenvolvimento profissional e busca do primeiro emprego", explica Felipe Vieira ao Dinheiro Vivo. "Em todas as fases, os alunos são guiados por diferentes interações com as nossas empresas parceiras e podem aprender mais sobre o mercado de trabalho."

Com 13 mil utilizadores ativos, os objetivos para 2022 passam por fazer crescer este universo até aos 80 mil alunos e ter 500 mil atividades realizadas na plataforma (neste momento têm 10 mil), como mentoria profissional, eventos, workshops, simuladores de carreira, testes de habilidades e jogos de empresa com o objetivo de conhecer a sua cultura e atuação e outros desafios reais criados por grandes empresas. "Nós medimos o impacto que a Networkme tem na comunidade estudantil e nas empresas através do número de alunos que foram impactados pelas nossas atividades, em qualquer uma das fases", explica Felipe Vieira. Os estudantes têm também acesso a oportunidades de estágio e a vagas de emprego para recém-licenciados e mestrados.

"Além de ajudar os jovens a desenvolverem-se para o mercado de trabalho, a jornada da Networkme tem um papel muito importante de gestão de expectativa", prossegue o CEO da startup. "Toda a jornada da Networkme funciona como um grande test-drive de carreira. Onde o aluno saberá melhor em qual empresa gostaria de trabalhar e a empresa tem mais informações sobre o jovem talento."

Expansão para Espanha

As receitas da Networkme estão assentes no valor que as empresas pagam para estarem presentes na plataforma, com a vantagem de poderem fazer parte do processo de construção da carreira dos estudantes e da sua preparação para o mercado e trabalho, podendo absorver aqueles que tenham maior valor para os seus negócios. A plataforma permite também que as empresas possam medir a notoriedade de marca neste universo de talentos, que possam direcionar de forma mais segmentada as suas ações de marketing, de recursos humanos e otimizar os seus processos internos de captação e retenção de talentos e programas de estágios. Igualmente importante para empresas e universidades são os dados que se podem extrair a partir da utilização e que permitem direcionar-se de forma mais assertiva para acolher os alunos.

Já com vista à expansão, a Networkme prevê entrar em Espanha em setembro. A plataforma, que hoje está disponível nas línguas portuguesa e inglesa - tendo já atraído estudantes estrangeiros -, prepara-se para alcançar o mercado latino e poder depois chegar também à América do Sul, além de ambicionar cobrir o mercado europeu.