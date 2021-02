Nexllence quer contratar 100 pessoas ao longo de 2021

Nexllence powered by Glintt. © DR

A Nexllence, marca da Glintt dedicada à consultoria tecnológica e gestão aplicacional e de infraestruturas, vai reforçar a equipa ao longo deste ano, através da contratação de mais 100 pessoas.

Esta marca da Glintt foi apresentada no final do ano passado, contando atualmente com uma equipa de 300 pessoas. Em comunicado, a empresa detalha que pretende aumentar a equipa através da contratação de perfis "de elevado nível de especialidade técnica", nomeadamente na área da cibersegurança, gestão de cloud, tech lead em OutSystems, API management, full-stack developers, data scientist ou application architect.

A empresa refere ainda que pretende recrutar para áreas ligadas à gestão e direção de projetos e contratos.

João Paulo Cabecinha, Board Member da Glintt, refere que a Nexllence "pretende ajudar as empresas a reinventarem-se para suceder no mundo pós-covid com a tecnologia adequada e para isso procuramos pessoas que gostem de correr riscos, rigorosas, pragmáticas e apaixonadas por tecnologia e pela forma como esta pode transformar a sua vida e a de outros, assim como a das próprias organizações".

Num momento em que os perfis tecnológicos são cada vez mais procurados em Portugal, a empresa reconhece que esta procura por talento tech vai acentuar-se ainda vez mais. A empresa acredita que fatores como "o ambiente de diversidade e inovação" funcionarão como fatores de atração e retenção de talento.

"Não existe, ainda, uma fórmula mágica, por isso tentamos fazê-lo através de uma cultura orientada para as expectativas individuais e respetivo alinhamento com a organização, promovendo uma cultura de gestão por proximidade, acesso a conhecimento e desenvolvimento de competências", acrescenta o responsável.