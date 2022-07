NextBITT acelera internacionalização com apoio da Explorer Investments

Miguel Salgueiro, founder partner e chief business officer da NextBITT © D.R.

A NextBIT, uma tecnológica portuguesa especialista na gestão de ativos físicos (edifícios e todos os equipamentos neles instalados) têm em curso uma estratégia para internacionalizar a operação em cinco anos. Essa estratégia vai, agora, acelerar com o apoio da Explorer Investments, uma gestora de private equity.

Ao Dinheiro Vivo, o founder partner e chief business officer da NextBITT, Miguel Salgueiro, conta que a empresa captou o interesse de um fundo da Explorer na sequência de uma ronda de investimento no valor de cinco milhões de euros. Ainda falta ocorrer a transação para o investimento na tecnológica se concretizar, mas foi já esta quarta-feira "celebrado um contrato entre a Explorer e a NextBitt no valor de cinco milhões de euros", de acordo com António Rocha e Silva, sócio da gestora de private equity. Em causa não está a aquisição da NextBITT pela Explorer, mas sim uma futura operação de investimento no desenvolvimento do negócio da tecnológica.

Para Miguel Salgueiro o acordo alcançado "visa uma uma aposta clara em tecnologia para a sustentabilidade".

Criada em 2015, a portuguesa NextBITT atua nas áreas de asset management, facility management, field service, Internet das Coisas e sustentabilidade. As três primeiros representam as áreas de foco da empresa, enquanto os temas IoT e sustentabilidade são uma consequência do potencial da plataforma de gestão desenvolvida pela NextBITT, fruto também da digitalização da gestão de ativos físicos. A plataforma digital da tecnológica permite uma gestão profissional de ativos físicos de outras empresas. Essa gestão tem o potencial de otimizar processos, controlar custos e, por último, aumentar ganhos de produtividade e melhores resultados ao diminuir a pegada de carbono (na gestão de um edifício, por exemplo), seguindo critérios ambientais (vulgo, ESG), de acordo com Miguel Salgueiro.

Ora, a aposta da Explorer na ideia de negócio da NextBITT dá duas certezas à tecnológica: permite novas condições à internacionalizar operação e aumentar recursos humanos.

"Vai permitir-nos, de uma forma mais acelerada, a internacionalização da empresa. Nos primeiros cinco anos, temos como objetivo estar presentes em quatro ou cinco geografias da comunidade europeia", revela o cofundador da NextBITT. "Espanha será uma delas claramente, mas estamos a ver outras geografias", acrescenta.

"Além disso, também vamos contratar 60 pessoas nos próximos 12 meses", disse. A tecnológica portuguesa conta hoje com cerca de 40 trabalhadores. Em março, previa superar o patamar dos 50 quadros até ao final de 2022.

O "objetivo principal" é tornar a tecnológica numa "referência internacional, algo que "esta junção com o fundo da Explorer Investments vai acelerar". A par da internacionalização também o "crescimento e inovação" da empresa deverão evoluir, de acordo com Miguel Salgueiro.

Do lado da Explorer Investments, António Rocha e Silva explica que o interesse na NextBITT surgiu por esta ser "uma referência no core business com clientes de grande dimensão". Entre os clientes da NextBITT estão empresas cotadas no principal índice bolsista português (PSI).

"Por outro lado, o grande objetivo que a NextBitt tem de começar a desenvolver outro negócio relacionado com a sustentabilidade, uma temática que está em voga e preocupa todas as empresas [também despertou interesse]. Achamos que o posicionamento atual vai permitir um crescimento bastante promissor nesta área do ESG", adiantou o sócio da Explorer.

Rocha e Silva acrescenta, ainda, que a evolução da empresa é "interessante", numa altura em que "todas as empresas estão preocupadas em implementar metodologias para a sustentabilidade". Ora, "a NextBitt apresenta uma solução de gestão de ativos está muito bem posicionada para implementar esse módulo".

O que vai, então, a Explorer fazer? "Apoiar e dar suporte na tomada de decisão", tendo em conta que isso pode ser "uma mais-valia" para o futuro da tecnológica, considerando a "experiência em internacionalização e M&A [fusões e aquisições] com outras empresas".

A operação entre a NextBITT e a Explorer Investments não vai retirar autonomia na gestão do negócio aos sócios fundadores da tecnológica - Miguel Salgueiro, Pedro Morais e André Calixto -,"que mantêm as mesmas funções e a maioria do capital", de acordo com Miguel Salgueiro.