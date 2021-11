Nicolas Julia: "Tudo o que tem valor terá, no futuro, um NFT"

Nicolas Julia, CEO da Sorare

"Enquanto seres humanos, temos feito coleções ao longo de séculos, mas isso não era possível na Internet", começa por enquadrar Nicolas Julia, CEO da Sorare. A startup que criou há três anos dedica-se à produção de NFT - Non Fungible Token, uma espécie de "certificado digital" que garante o valor de um determinado bem e comprova a titularidade do seu proprietário. De lá para cá, tem expandido o negócio, procurando focar-se no sector do desporto. "Estamos a produzir NFT ligados a jogadores de futebol", revelou durante uma breve conversa no palco central da Web Summit, que arrancou esta tarde em Lisboa.

A ideia é trabalhar de perto com os clubes de futebol - e instituições de outros ramos do desporto - para garantir os direitos de imagem dos seus jogadores. Em Portugal, a Sorare já colabora com os três principais clubes - Benfica, Sporting e Porto - para "certificar" a propriedade desses direitos. "Tudo o que tem valor terá, no futuro, um NFT", afiança Nicolas Julia.

O empreendedor detalha que esta é uma forma de, através da tecnologia, manter o hábito do colecionismo que já existia no mundo físico, com selos, cromos e outros artigos, e transitar essa atividade para o digital. "É uma nova forma de tecnologia baseada em blockchain que terá um impacto no mundo ainda maior do que a Internet", assegura. Quem adquira um NFT, pode guardá-lo e esperar que valorize para o vender mais tarde ou optar por mantê-lo na sua coleção particular, sabendo que, com aquele título digital, guarda um certificado de propriedade altamente seguro.

A verdade é que, depois do lançamento de NFT para um meme, o Nyan Cat, e da moda ter começado a conquistar os artistas musicais, este é um mercado em expansão. Os números não mentem: há poucos meses, a Sorare recebeu uma avaliação financeira no valor de 2,3 mil milhões de euros e hoje é avaliada em 4,3 mil milhões de euros. "Foi um salto grande", diz Nicolas Julia. Para o fundador da startup, lucrativa desde o primeiro dia, o futuro vai mostrar a real importância dos NFT e a Sorare pretende manter-se por perto para explorar o mercado.