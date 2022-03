Ninguém sai vivo daqui. O que acontece às nossas memórias na era digital

Citação de Jim Morrison, dos The Doors. © DR

"Ninguém Sai Vivo Daqui [No One Here Gets Out Alive]". Este é o nome da primeira biografia de Jim Morrison, escrita por Danny Sugerman em 1980 (que inspirou o filme de Oliver Stone, The Doors). O líder da icónica banda californiana, que morreu em 1971, aos 27 anos, era conhecido por cantar várias vezes que "ninguém sai vivo daqui", da vida, portanto.

Tendo como ponto de partida essa realidade e o facto de que cada ser humano tem uma visão e história de vida própria (como bem nos lembra o documentário/exposição/projeto de vida de Yann Arthus-Bertrand, 7 Mil Milhões de Outros), olhamos para a forma como na era digital e tecnológica que vivemos a memória humana pode perdurar ao longo do tempo.

Tópicos:

- Excesso de dados (em vários formatos e aparelhos) cria dificuldade de selecionar entre milhares de fotos, vídeos e textos em redes sociais.

- Como lidar com a memória nas redes sociais e nos serviços tipo Google.

- Como criar uma espécie de gaveta digital das memórias (com seleção do que queremos que "fique") pode ser uma solução da era tecnológica para sermos recordados.

- Manter memórias e histórias de vida "vivas" através de cápsulas do tempo digitais.

- Onde guardar o material que queremos recordar: a cloud (e o problema das subscrições anuais e limitadas), o hardware como discos rígidos, computadores, smartphones e as suas limitações.

- Conversa com Pedro Andrade, fundador da plataforma digital portuguesa i-Memorial, que permite a criação de memoriais póstumos online (incluindo códigos QR nas lápides dos cemitérios para dar mais informação sobre quem já está mais entre nós mas cuja memória queremos que perdure.