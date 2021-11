Nintendo revê em baixa previsão de vendas para a Switch e deixa alerta para Natal

Nintendo Switch © DR

Os fãs de videojogos que estavam a contar com uma consola Switch da Nintendo neste Natal podem ficar um pouco dececionados. A fabricante japonesa reviu em baixa as vendas desta consola em 6% - para 24 milhões de unidades - para todo o ano. E, devido à falta de chips, assumiu que pode não conseguir responder à procura, de acordo com a Reuters.

A pandemia travou a produção de muitos bens. Os chips são um dos exemplos disso. E não é só a indústria automóvel que o sente, as tecnológicas estão também a braços com o mesmo desafio.

A japonesa Nintendo, uma das grandes fabricantes mundiais de consolas de videojogos, viu o seu lucro operacional cair 32% no segundo trimestre, face ao mesmo período do ano passado, para 100 mil milhões de ienes - cerca de 759 milhões de euros. No entanto, e de acordo com a agência de notícias, a nipónica elevou as suas previsões anuais para os lucros operacionais em 4%. As vendas da consola Switch - que está há cinco anos no mercado - caíram um terço para 8.28 milhões de unidades nos seis meses que terminaram em setembro face ao mesmo período do ano passado.

"Não conseguimos produzir suficiente para responder à procura que esperamos durante a próxima época festiva", disse o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, num briefing, em Tóquio, citado pela Reuters. "Atualmente, não há sinais de melhorias e a situação [falta de chips] continua a ser severa, por isso, não posso dizer por quanto tempo vai continuar", acrescentou.

A Nintendo lançou um novo modelo da consola Swift em outubro mas, em vários mercados, continua a ter pouca oferta. Os dados iniciais, de acordo com a Reuters, mostram que este novo modelo permitiu uma subida de vendas. Mas, alguns especialistas temem que muitos utilizadores deste novo dispositivo fosse já os clientes da Nintendo, o que significa que a empresa pode não estar a conseguir captar novos clientes.

No que diz respeito às vendas de software, a Nintendo sofreu uma pequena redução nas vendas em termos homólogos, mas elevou as previsões em 5% para as vendas anuais, para 200 milhões de unidades.