Noesis estima volume de negócios acima dos 60 milhões de euros em 2023

A Noesis, detida pelo espanhol grupo Altia, calcula que o volume de negócios em 2022 tenha crescido 12%, em termos homólogos, uma evolução que permite apostar que as receitas da consultora tecnológica superem os 60 milhões de euros em 2023.



Em entrevista ao Dinheiro Vivo (DV), Luís de Castro, administrador financeiro (CFO) da Noesis não entra em detalhes - a tecnológica está integrada num grupo cotado em bolsa -, mas garante que a evolução do negócio da Noesis "apresenta historicamente um crescimento do volume de negócios acima dos 10%".



"Para o ano de 2023, a nossa expectativa segue este pressuposto e apontamos para superar a barreira dos 60 milhões de euros, com o contributo de cada uma das nossas áreas de negócio", afirma.



"Este crescimento reflete uma consolidação da presença do grupo no mercado nacional aliado a um reforço significativo do volume de negócios gerado nos mercados internacionais, o qual se fixa [hoje] perto dos 40%", acrescenta Luís de Castro.

De acordo com o gestor o foco também é a melhoria das margens, "e consequentemente dos resultados". Dessa forma, a Noesis conseguiria "investir cada vez mais" na expansão do negócio, tornando-se "cada vez mais atrativa, capaz de captar os melhores recursos e, paralelamente, proporcionar desafios constantes aos seus talentos, contribuindo de uma forma decisiva para a sua valorização profissional e consequente retenção".



Embora esteja integrada num grupo espanhol, a Noesis tem um plano estratégico próprio. Para o triénio que termina em 2023, Luís de Castro assevera que os objetivos estão a ser cumpridos "em pleno até à data". "Isso leva-nos a olhar desde já para o período de 2024-2028 [triénio seguinte] com muita ambição e perspetiva de crescimento".



Há uma ambição de reforçar a operação em diferentes territórios, continuando a Noesis a desenvolver serviços especializados na área das tecnologias da informação, em conformidade com as tendências do setor. Este objetivo passa, por exemplo, pela "aposta nas áreas de desenvolvimento aplicacional, alicerçado em parcerias de referência com Microsoft e Outsystems", bem como pela especialização da oferta "em serviços de cloud & security" - uma das áreas em que a empresa mais investiu -, de acordo com o CFO da consultora.



Quer isto dizer que a Noesis vai recrutar mais profissionais. De acordo com o que o CEO, Alexandre Rosa, avançou recentemente ao DV serão recrutados entre 75 e 100 trabalhadores altamente qualificados em 2023. "Esta é a única forma de atingirmos os planos previamente definidos", comenta o CFO por sua vez.



A Noesis conta com pouco mais de mil trabalhadores, distribuídos por dez escritórios em cinco países. Com a vontade de reforçar equipas também poderá ser necessário abrir mais escritórios. A prioridade, contudo, é reforçar os quadros em Lisboa, Coimbra, Porto, Proença-a-Nova, Guarda e Covilhã, bem como em Espanha, Brasil, Holanda, Irlanda e EUA.



"Não está previsto, à data, a abertura de novas localizações, embora, à semelhança do que aconteceu com a Guarda e Covilhã, não descartamos a avaliação de novas opções, caso as mesmas se traduzam ou em negócio relevante ou mesmo fonte de captação de talentos. Apesar disto, podemos sim adiantar que, para a concretização deste reforço, estamos a avaliar novos espaços capazes de acolher mais talentos, nomeadamente na Guarda e no Porto", conclui.