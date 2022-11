NOS e Fidelidade lançam solução para antever ciberataques

Acordo entre a NOS e a Fidelidade © DR

A empresa de telecomunicações NOS e a seguradora Fidelidade lançaram uma solução direcionada ao ecossistema empresarial português que pretende antever ciberataques, num momento em que ambas consideram que "as organizações estão cada vez mais sujeitas a ameaças cibernéticas", segundo o comunicado conjunto da NOS e Fidelidade divulgado esta quarta-feira. As empresas podem testar as diversas funcionalidades sem custos associados.

As empresas oferecem uma solução de cibersegurança com uma componente preventiva: como proteção antivírus, backup de informação e diagnóstico de vulnerabilidades, que reavê facilmente os dados e recupera os prejuízos de um ataque. Esta ferramenta inclui também uma plataforma de diagnóstico que permite às empresas nacionais conhecer o grau de vulnerabilidade e nível de exposição ao risco" a ciberataques, lê-se na mesma nota.

Para o CEO da Fidelidade, Rogério Campos Henriques, "a Cyber Segurança é um dos grandes desafios da nossa sociedade, nomeadamente, para as empresas". "A Fidelidade tem experiência neste segmento e acredita que esta parceria será essencial para abordar o problema, criando uma solução robusta e integral para a proteção das empresas."

Por seu turno, o administrador executivo da NOS, Manuel Ramalho Eanes, afirma que "a transformação digital potenciou largamente a capacidade de as empresas armazenarem e utilizarem grandes volumes de dados". "Estes fatores potenciaram a exposição ao risco de ciberataques, tanto pelo valor da informação, como pela crescente sofisticação do cibercrime", destaca.

Segundo os dados do Centro Nacional Cibersegurança, entre os anos 2020 e 2021, registou-se um aumento de 26% no número de incidentes registados, com os ataques de phishing e smishing a representar 40% das ocorrências. A engenharia social corresponde a 14% dos incidentes e a distribuição de malware 13%.

De acordo com o IBM Data Breach Report 2021, 51% das empresas que sofrem grandes incidentes de perda de dados fecham no período de dois anos após o incidente. E 43% destas não reabre novamente.

"As soluções integradas de cibersegurança da Fidelidade e NOS integram o Fidelidade Cyber Safety, NOS Backup Pro e NOS Antivírus Pro", finaliza o comunicado.