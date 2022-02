Nova atualização do Galaxy Watch4 ajuda utilizadores a manterem-se saudáveis (e com estilo)

Samsung promete agora aos fãs do Galaxy Watch4 "mais formas de personalizar o seu estilo" através de uma nova linha de braceletes e mostradores atualizados © EPA/YONHAP

A Samsung anunciou recentemente uma nova atualização para a sua linha de relógios "Galaxy Watch4" e "Galaxy Watch4 Classic", que permite aos utilizadores personalizarem mais o seu estilo e alcançarem os seus objetivos de saúde e bem-estar. Esta novidade no software dos smartwatches está disponível através da aplicação Galaxy Wearable desde dia 9 de fevereiro - já as novas braceletes estarão disponíveis a partir do final do mês.

De acordo com a tecnológica, este upgrade conta com melhorias nas funcionalidades de exercício físico e saúde, passando a incluir "o treino intervalado avançado concebido para qualquer ciclista ou corredor, um novo programa de treino de sono, e novas perceções de composição corporal".

Para dar "continuidade ao seu compromisso de ajudar os utilizadores a expressarem o seu estilo", a Samsung promete agora aos fãs do Galaxy Watch4 "mais formas de personalizar o seu estilo" através de uma nova linha de braceletes e mostradores atualizados, revela.

Garantindo estar a par das necessidades dos utilizadores de smartwatches, TM Roh, President and Head of Mobile Experience Business na Samsung Electronics, afirma que a empresa está empenhada em ajudar a sua "comunidade da linha Galaxy Watch nas suas rotinas diárias de bem-estar com a nossa última atualização". "Estamos entusiasmados por continuar este esforço como parte da nossa iniciativa mais ampla para redefinir o bem-estar holístico através de experiências alargadas e novas inovações", conclui.

No ano passado, a Samsung e a Google desenvolveram em conjunto o Wear OS™ Powered by Samsung, que permite "ligações mais fluídas entre dispositivos Android e acesso sem falhas a mais aplicações através do Google Play, incluindo Google Maps, Google Pay, e YouTube Music", explica a tecnológica em comunicado, acrescentando que em breve também "o Google Assistant estará disponível na linha Galaxy Watch".