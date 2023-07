Nova IMS vence prémio internacional nos EUA

© DR

A Nova IMS venceu o prémio o Special Achievment in GIS (SAG) Award. O projeto Smart Region (concebido pela NOVA Cidade - Urban Analytics Lab da NOVA Information Management School e materializado na Comunidade Intermunicipal do Oeste) foi o escolhido entre mais de 100 mil candidatos e distinguido pela pela Esri, entidade líder mundial em software de sistema de informação geográfica (SIG), inteligência de localização e mapeamento. O anúncio do galardão, revela a Nova IMS em comunicado, aconteceu na Esri User Conference em San Diego, Califórnia.

O projeto agora distinguido nos EUA é "uma plataforma analítica integrada de inteligência territorial que oferece capacidades de recolha, armazenamento, processamento e análise de dados, disponibilizando capacidades analíticas nas vertentes descritiva, preditiva e prescritiva", detalha a universidade.

Este gémeo digital, já está a funcionar na Comunidade Intermunicipal do Oeste e agrega os 12 municípios que a integram. A partir desta plataforma é possível planear e gerir o território.

Diz o coordenador do projeto e Diretor da NOVA IMS que o Smart Region permitiu desenhar um modelo de gémeo digital capaz de responder aos novos desafios dos territórios e comunidades, e que foi testado, "com inquestionável sucesso, na região do Oeste". Segundo Miguel de Castro Neto, este projeto "nasce da experiência em construção de cidades inteligentes e sustentáveis adquirida pelo NOVA Cidade - Urban Analytics Lab nos últimos anos" e com ele demonstra-se "em ambiente real que a transformação digital pode responder aos grandes desafios sociais que enfrentamos e que a ciência dos dados e a inteligência artificial estão já hoje ao serviço das pessoas e a suportar políticas públicas data-driven".

Por seu turno, Paulo Simões, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste, louva o "contributo inquestionável para a construção da coesão territorial" que o Smart Region vei trazer para a comunidade.