Nova SBE recebe três eventos internacionais ainda neste ano

A Nova SBE apresentou esta quarta-feira três eventos, que vão contar com variados oradores internacionais, que abordam temas ligados ao impacto global em áreas estratégicas para o desenvolvimento social económico e sustentável. Os eventos Estoril Conferences, Nova SBE Sustainability Journey e Supermassive Event, vão acontecer nos meses de junho, julho, setembro e outubro, respetivamente, para os estudantes entrarem com o pé direito no próximo ano letivo 2022/2023.

Estes eventos são realizados com foco em envolver jovens de modo a serem parte ativa na sociedade quanto aos desafios globais atuais.

De acordo com reitor da Nova SBE, Daniel Traça, "para se ser um gestor não basta saber de gestão" e há que "ter pessoas de todos os ramos" no mundo da gestão, sabe-se que é necessário abordar temas como a sustentabilidade, democracia, economia, o planeta, tecnologia, business, e, por isso, os três eventos são palco para estas temáticas que formam os estudantes para um futuro não tão distante.

Sustentabilidade, impacto, tecnologia. O cocktail para um mundo melhor

As Conferências do Estoril têm lugar nos dias 1 e 2 de setembro, com mais de 50 oradores, em mais de 20 sessões. Estas conferências vão ser em formato presencial, sendo também possível a assistir online. Em discussão estarão temáticas como as alterações climáticas, o caminho para a sustentabilidade, a tecnologia para o impacto social, a saúde mental, os sistemas de educação, bem como a paz, dados os acontecimentos mais recentes na Ucrânia.

É esperado que o evento tenha mais de dois mil participantes presencialmente no campus da Nova SBE - sendo este um evento gratuito mas limitado aos lugares existentes -, tanto nacionais como internacionais, mas que estará a acontecer em simultâneo em escolas da rede CEMS (Global Alliance in Management Education), como na Aalto University (Finlândia), London School of Business and Economics (Reino Unido), Universidad de Los Andes (Colômbia) e Ivey Business School (Canadá).

As Conferências contam com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e do Turismo de Portugal, da representação da Comissão Europeia em Portugal e da UNRIC - Centro de Informação Regional das Nações Unidas.

A Sustainability Journey, que decorre entre os dias 22 de junho e 1 de julho na universidade Nova SBE, é focada no propósito da escola em reimaginar os princípios da ciência de gestão, economia e política, juntamente com o ecossistema institucional. Durante estas duas semanas, o principal objetivo é dar a conhecer as melhores práticas de sustentabilidade com a participação de estudantes, docentes, investigadores e empresas. O Nova SBE Sustainability Journey engloba cerca de 30 eventos e várias iniciativas com parceiros e oradores nacionais e internacionais.

Por fim, o evento Supermassive, que decorre nos dias 27 e 28 de outubro, que leva a conhecer as tecnologias exponenciais, como a inteligência artificial e a realidade virtual, que estão presentes no dia a dia. A tecnologia é uma componente importante na evolução económica e social, cultural e industrial, e este encontro, co-organizado pela Nova SBE e pela SingularityU Portugal, pretende preparar as empresas para o futuro dos negócios.

O evento contará com palestras de dez oradores nacionais e internacionais, entre os quais David Roberts (inovação e disrupção), Laila Pawlak (liderança com impacto), Arash Aazami (futuro da energia) e Eduardo Ibrahim (economia exponencial), bem como experiências imersivas e um Hackathon.