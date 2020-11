Novo curso quer ensinar consumidores a comprar online com segurança

Compras online continuam a subir entre os portugueses. © Pixabay

No dia em que se assinala a Cyber Monday, dia de descontos em compras online que se segue à Black Friday, o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) lança um curso gratuito, com o nome "Consumidor Ciberseguro".

Em parceria com a Direção-Geral do Consumidor, o Centro Europeu do Consumidor, a ASAE e ainda o portal de compra e venda OLX, o CNCS disponibiliza um curso online com a duração total de quatro horas.

Destinado a todos os cidadãos que já façam ou que queiram fazer compras online, no final do curso é esperado que os consumidores saibam escolher um site de compras online seguro e fidedigno, selecionar o meio de pagamento mais seguro para comprar online, aprender a identificar indícios de burla em vendas online e ainda saber a quem pode ser reportado um caso de fraude em compras online. Além disso, haverá ainda um módulo sobre os direitos europeus do consumidor online.

O curso tem a duração de quatro horas, sendo que é necessário fazer uma inscrição. De acordo com a informação disponibilizada no site, este curso estará disponível até 26 de outubro de 2021, podendo ser realizado a qualquer dia ou hora, consoante a disponibilidade do utilizador.

Será disponibilizado um certificado de conclusão, que estará disponível após a conclusão de todos os módulos. Para isso é necessário responder a todas as atividades com uma percentagem mínima de 75% de respostas corretas.