Novo rival da Netflix e Disney+ no horizonte com fusão entre WarnerMedia e Discovery

WarnerMedia pertence à AT&T e detém a CNN, HBO, entre outras. Está previsto o serviço HBO Max (mais evoluído do que o atual HBO Portugal) chegue ao país durante este verão © DR

Dinheiro Vivo 17 Maio, 2021 • 14:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O americano AT&T, grupo de telecomunicações que se tem expandido para outras áreas, anunciou que está a ultimar uma fusão da WarnerMedia, proprietária da CNN e HBO, com o grupo Discovery com o objetivo de criar um gigante do streaming para competir com as plataformas da Netflix e Disney+.

O acordo combina "o entretenimento premium e os produtos desportivos e noticiosos da WarnerMedia com a liderança da Discovery em entretenimento internacional e de não-ficção, assim como com os seus negócios desportivos, para criar uma empresa global de entretenimento líder e autõnoma", lê-se num comunicado divulgado pelas empresas.

Quando o negócio estiver concluído, a AT&T vai receber 43 mil milhões de dólares e os accionistas da AT&T vão criar um stock que representa 71% da nova empresa, sendo que os accionistas da Discovery possuem 29%.

A fusão pode vir a criar um rival para os líderes da indústria, Netflix e Disney+, que viram o número de subscritores aumentar durante a pandemia. Ainda assim, um abrandamento no crescimento da plataforma de streaming da Disney, entre janeiro e março, criou preocupação entre os investidores e levou a uma queda no valor das ações do grupo na semana passada.

A AT&T comprou a Time Warner em 2018 por 80 mil milhões de dólares, batizando-oa de WarnerMedia, proprietária da HBO, estúdios da Warner Bros e canais por cabo como a CNN, e teve vendas líquidas de 30,4 mil milhões de dólares em 2020.

A Discovery, que é proprietária da Eurosport e tem vários canais de viagens e comida presentes em 220 países, faturou 10,7 mil milhões de dólares no último ano.