Novos radares detetam se o condutor está a mexer no telemóvel

Motor24 25 Maio, 2022 • 16:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os sistemas de controlo do trânsito não param de evoluir e os mais recentes dispõem de tecnologias e câmaras especiais para multar quem ainda usa o telemóvel durante a condução. Mesmo que não esteja junto à orelha.

A função destes radares que já operam com sucesso na Alemanha não é o controlo da velocidade, mas constituir um método alternativo e eficaz para ajudar a travar o uso indevido do telemóvel.

Estão montados de forma a que consigam oferecer uma imagem clara de tudo o que se passam no interior do habitáculo, através do para-brisas dos carros, para detetar situações em que os condutores estão a manusear algum objeto durante a condução. O software permite depois a captura de uma ou várias imagens, que são analisadas por uma equipa de especialistas, para perceberem se o condutor estaria a usar o telemóvel para consultar ou enviar mensagens.

Ainda antes de ser aprovado pelas autoridades alemãs, para já durante um período experimental de três meses, o novo sistema de radares anti-telemóvel foi testado com resultados esclarecedores: 10 condutores "caçados" em menos de uma hora.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt